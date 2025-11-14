Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ല: ആ​ന്തൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭയിൽ ഇടതു സ്ഥാനാർഥിയെ മാറ്റി

    Jabbar Ibrahim
    ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി പ്ര​ചാ​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഇ​തേ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ആ​ന്തൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ ആ​റാം വാ​ർ​ഡി​ൽ ഇ​ട​തു​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ മാ​റ്റി.

    ബ​ക്ക​ളം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​യും വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​നു​മാ​യ ജ​ബ്ബാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​നെ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. തീ​രു​മാ​നം വ​ന്ന​യു​ട​ൻ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​ടെ ഫോ​ട്ടോ​യ​ട​ക്കം​​വെ​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ർ​ഡ് അ​ടി​ച്ച് പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും തു​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. നി​ര​വ​ധി​യാ​ളു​ക​ൾ ഇ​ത് ഷെ​യ​ർ ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ സി.​പി.​എം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തി​രു​ന്നു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹി​മി​ന്റെ പേ​രി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത്. ഉ​ട​ൻ സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും ടി.​വി. പ്രേ​മ​രാ​ജ​നെ വാ​ർ​ഡി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് സ​ഞ്ജീ​വ​നി പെ​യി​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പാ​ലി​യേ​റ്റീ​വ് സെ​ന്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ് നി​ല​വി​ൽ.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ബ്ബാ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം വോ​ട്ട് ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക​രു​തി​യ​ത്രെ.

