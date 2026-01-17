Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ല; മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു.ഖേൽക്കർ ഹിയറിങ്ങിന് ഹാജരായി

    വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ല; മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രത്തൻ യു.ഖേൽക്കർ ഹിയറിങ്ങിന് ഹാജരായി
    ​​തിരുവനന്തപുരം: 2002 ​​ലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന്​ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫീസർ (സി.ഇ.ഒ) രത്തൻ യു.​​ഖേൽക്കറിനും ഹിയിറങ്​. ശനിയാഴ്​ച രാവിലെ പത്തോടെ കവടിയാർ വില്ലേജ്​ ഓഫീസിലായിരുന്നു സി.ഇ.ഒ ഹിയറിങ്ങിന്​ ഹാജരായത്​. കർണ്ണാടക സ്വദേശിയായ രത്തൻ യു.ഖേൽക്കറുടെ പേര്​ എസ്​.ഐ.ആർ പട്ടികയിലിലില്ല. രക്ഷിതാക്കളും കർണ്ണാടകയിലെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. നിലവിൽ കേരളത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരു​ണ്ടെങ്കിലും 2002 ലെ കേരളത്തിലെ പട്ടികയിലോ കർണ്ണാടകയിലെ എസ്​.ഐ.ആർ പട്ടികയിലോ പേരില്ലാത്തതിനാൽ മാപ്പിങിന്​ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്യൂമറേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇക്കാര്യം സി.ഇ.ഒ രേഖ​പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം പാസ്​പോർട്ടിന്‍റെ കോപ്പിയും എന്യൂമറേഷൻ ഫോമിനൊപ്പം സി.ഇ.ഒ നൽകിരുന്നു.

    ഇതിന്​ പിന്നാലെ ഹിയറിങ്ങിന്​ ബി.എൽ.ഒ വഴി ഇ.ആർ.ഒ നോട്ടീസ്​ നൽകി​​. അങ്ങനെയാണ്​ ശനിയാഴ്ച കവടിയാർ വില്ലേജ്​ ഓഫീസിലെ ഹിയറിങ്ങിനെത്തിയത്​. തിരിച്ചറിൽ രേഖയായി പാസ്​പോർട്ടി​ന്‍റെ കോപ്പി ഹാജരാക്കി. പിന്നാലെ ഇ.ആർ.ഒ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഏതാനും മിനിട്ടുകൾ​ കൊണ്ട്​ തന്നെ നടപടി പൂർത്തിയാക്കി. 2002 ൽ താൻ സർവീസിൽ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്നും ആസമയത്ത്​ കർണ്ണാടകയിലായിരുന്നുവെന്നും രത്തൻ യു.ഖേൽക്കർ മാധ്യമപ്രവർത്ത​കരോട്​ പ്രതികരിച്ചു.

    നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നേരിട്ടെത്തിയത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹിയറിങ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇവിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട്​ വിലയിരുത്താനുമായി. ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാം നടപടിക്രമങ്ങളും വേഗത്തിലാക്കും. സമയം നീട്ടാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചാൽ അപ്രകാരം ചെയ്യും. പുതുതായി വോട്ട് ചേർക്കുന്നതിനായി ആളുകൾ മുന്നോട്ട്​ വരുന്നുണ്ട്​. ഫെബ്രുവരി ഏഴിനകം ഹിയറിങ് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ശ്രമം.ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ പട്ടികയിൽ ഉള്ളവരുടെ പേര കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    TAGS:CEOelection commisionKerala News
    News Summary - Name not in voter list; Chief Electoral Officer Ratan U. Khelkar appears for hearing
