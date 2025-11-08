Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightന​ബാ​ർ​ഡ്​ ഗ്രാ​മീ​ണ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 10:27 PM IST

    ന​ബാ​ർ​ഡ്​ ഗ്രാ​മീ​ണ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട്​: 1441.24 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    കാ​ർ​ഷി​ക ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 5689 സോ​ളാ​ർ പ​മ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 199.70 കോ​ടി
    ന​ബാ​ർ​ഡ്​ ഗ്രാ​മീ​ണ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ട്​: 1441.24 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​ബാ​ർ​ഡി​ന്റെ ഗ്രാ​മീ​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ​സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടി​ന്റെ (ആ​ർ.​ഐ.​ഡി.​എ​ഫ്) ട്ര​ഞ്ച് 31ന് ​കീ​ഴി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി 1441.24 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ലു​ള്ള ഉ​ന്ന​താ​ധി​കാ​ര സ​മി​തി ത​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന് 159.64 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഇ​തി​ൽ റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്‌​പോ​ൺ​സ് യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ, ഫോ​റ​സ്റ്റ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ കോം​പ്ല​ക്സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും വ​നം ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    വൈ​ദ്യു​തി മേ​ഖ​ല​യി​ൽ കാ​ർ​ഷി​ക ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി 5689 സോ​ളാ​ർ പ​മ്പു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ 199.70 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 176.42 കോ​ടി​യു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ണ്ട്. പ​ഴ​ശ്ശി, കാ​രാ​പ്പു​ഴ ജ​ല​സേ​ച​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലെ ക​നാ​ലു​ക​ളു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ല​ക്ഷ്യം. കേ​ര​ള ലാ​ൻ​ഡ് ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന് തൃ​ശൂ​ർ, കൊ​ല്ലം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, എ​റ​ണാ​കു​ളം, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ പ​ട​വ് നി​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും കു​ള​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​വീ​ക​ര​ണ​വും വി​ക​സ​ന​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 261 കോ​ടി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന് കീ​ഴി​ൽ നി​പ്മെ​റി​ൽ 250 കി​ട​ക്ക​യു​ള്ള പു​ന​ര​ധി​വാ​സ ആ​ശു​പ​ത്രി, അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ബ്ലോ​ക്ക് നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 73 കോ​ടി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന് 12 ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​യി 26 സ്മാ​ർ​ട്ട് കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​വി​ധ പാ​ട​ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ വി​ക​സ​നം, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ മ​നു​ഷ്യ-​വ​ന്യ​ജീ​വി സം​ഘ​ർ​ഷ ല​ഘൂ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 176.14 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് അം​ഗീ​കാ​രം ന​ൽ​കി. തീ​ര​ദേ​ശ ഷി​പ്പി​ങ്​ ഇ​ൻ​ലാ​ൻ​ഡ് നാ​വി​ഗേ​ഷ​ൻ വ​കു​പ്പി​ന് മ​യ്യ​ലി​ലും മു​ല്ല​ക്കോ​ടി​യി​ലും ബോ​ട്ട് ജെ​ട്ടി​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ, ടി.​എ​സ്. ക​നാ​ലി​ന് കു​റു​കെ​യു​ള്ള പാ​ല​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് പാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി 217 കോ​ടി ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു. വെ​യ​ർ​ഹൗ​സു​ക​ളു​ടെ​യും ഗോ​ഡൗ​ണു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി 44.92 കോ​ടി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പി​ന് മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 165 കോ​ടി നീ​ക്കി​വെ​ച്ചു. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന-​തു​റ​മു​ഖ എ​ഞ്ചി​നീ​യ​റി​ങ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച 243 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഫി​ഷ​റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ക്വാ​ക​ൾ​ച്ച​ർ ഇ​ൻ​ഫ്രാ​സ്ട്ര​ക്ച​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ടി​ന് കീ​ഴി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ പ​ലി​ശ നി​ര​ക്കി​ൽ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:NABARD projectsRural Development
    News Summary - NABARD Rural Development Fund: Projects worth Rs 1441 crore approved
    Similar News
    Next Story
    X