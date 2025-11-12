Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎൻ. വാസുവിന്റേത്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 7:34 AM IST

    എൻ. വാസുവിന്റേത്​ പാർട്ടിക്കാരേയും അമ്പരപ്പിച്ച നിയമനം; പടിയിറങ്ങിയിട്ടും​ സ്വാധീനം നിലനിർത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    എൻ. വാസുവിന്റേത്​ പാർട്ടിക്കാരേയും അമ്പരപ്പിച്ച നിയമനം; പടിയിറങ്ങിയിട്ടും​ സ്വാധീനം നിലനിർത്തി
    cancel
    camera_alt

    എൻ. വാസു പത്മകുമാറിനൊപ്പം

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ എ​ൻ. വാ​സു​വി​ന്​ ദേ​വ​സ്വം​ ബോ​ർ​ഡി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​ലും വ​ൻ സ്വാ​ധീ​നം. ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റെ​ന്ന നി​ല​യി​ലും പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം തു​ട​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​​ശേ​ഷ​വും സ്വാ​ധീ​നം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യ വാ​സു, സി.​പി.​എം നോ​മി​നി​യാ​യി ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി.

    ക​മീ​ഷ​ണ​ർ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന്​ ​പ​ടി​യി​റ​ങ്ങി ഏ​ഴ് മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി​ട്ടു​ള്ള മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വ്. സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളെ​​പ്പോ​ലും അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ച നി​യ​മ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​​ടെ ഓ​ഫി​സി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്ഥാ​ന​ല​ബ്ധി. ​ ശ​ബ​രി​മ​ല യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​കാ​ല​ത്ത്​ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന വാ​സു സ​ർ​ക്കാ​റി​നൊ​പ്പം ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. അ​ന്ന​ത്തെ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ. ​പ​ത്മ​കു​മാ​റി​നെ മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും ന​ട​ത്തി.

    യു​വ​തീ​പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ൽ അ​തൃ​പ്​​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന സി.​പി.​എ​മ്മും സ​ർ​ക്കാ​റും വാ​സു​വി​നെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ർ​ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തി​ലൂ​ടെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത​ബ​ന്ധം സ്ഥാ​പി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ പ​ത്മ​കു​മാ​റി​ന്‍റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​യി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​​പ​ദ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    വാ​സു പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ​​പ്പോ​ൾ, സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ന​ട​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത്​ ശ​ബ​രി​മ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ഓ​ഫി​സ​റാ​യി​രു​ന്ന സു​ധീ​ഷ്​ കു​മാ​റി​നെ പേ​ഴ്സ​ന​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്‍റു​മാ​ക്കി. സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ സു​ധീ​ഷ്​ കു​മാ​റി​ന്‍റെ അ​ന്ന​ത്തെ നി​യ​മ​ന​വും പ്ര​​​ത്യേ​ക ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ ഫ​യ​ലു​ക​ളെ​ല്ലാം ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.

    ദേ​വ​സ്വം ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ അം​ഗ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള വാ​സു, പി.​കെ. ഗു​രു​ദാ​സ​ൻ മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രി​ക്കെ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ പ്രൈ​വ​റ്റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡെ​പ്യൂ​​ട്ടേ​ഷ​നി​ലാ​ണ്​ ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി എ​ത്തി​യ​ത്. കൊ​ല്ലം കു​ള​ക്ക​ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Devaswom BoardGold TheftN VasuSabarimala
    News Summary - N. Vasu's surprising appointment; He maintained his influence even after stepping down.
    Similar News
    Next Story
    X