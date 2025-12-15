Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:03 PM IST

    ശബരിമല: കട്ടിളപ്പാളികളിൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതിന് രേഖകളില്ലെന്ന് എൻ. വാസു

    text_fields
    bookmark_border
    2019ൽ ​ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ൻ ശി​പാ​ർ​ശ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വാ​സു ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്നു
    sabarimala gold
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ശ​ബ​രി​മ​ല ശ്രീ​കോ​വി​ലി​ന് മു​ന്നി​ലെ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള കേ​സി​ലെ മൂ​ന്നാം പ്ര​തി​യും തി​രു​വി​താം​കൂ​ർ ദേ​വ​സ്വം ബോ​ർ​ഡ് മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ എ​ൻ. വാ​സു ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ ജ​സ്റ്റി​സ് എ. ​ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ, ഹ​ര​ജി വീ​ണ്ടും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    2019ൽ ​ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​ക്ക് കൊ​ടു​ത്തു​വി​ടാ​ൻ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ശി​പാ​ർ​ശ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വാ​സു ദേ​വ​സ്വം ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്നു. ചെ​മ്പു​പാ​ളി​ക​ളെ​ന്നാ​ണ് ശി​പാ​ർ​ശ​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ക്കാ​ര്യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ഉ​ചി​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ ബോ​ർ​ഡി​നോ​ട് നി‌​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഹ​ര​ജി​ക്കാ​ര​ൻ ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന് അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ൻ വാ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ൽ, 2010 മു​ത​ൽ പ​ദ​വി​യി​ലി​രി​ക്കു​ന്ന വാ​സു​വി​ന് സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന കാ​ര്യം അ​റി​വു​ള്ള​ത​ല്ലേ​യെ​ന്നും ജാ​ഗ്ര​ത കാ​ട്ടേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്നി​ല്ലേ​യെ​ന്നും കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം പൊ​തി​ഞ്ഞ​തി​ന് തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​ന്നെ​ന്നും ജാ​മ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മുരാരി ബാബുവും കസ്റ്റഡിയിൽ

    കൊ​ല്ലം: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ ക​വ​ർ​ച്ച കേ​സി​ൽ ജ​യി​ലി​ൽ റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി​ക​ളാ​യ ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ​യും മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ​യും എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ടു​ന​ൽ​കി കോ​ട​തി. ര​ണ്ട്​ ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ ആ​ണ്​ കൊ​ല്ലം വി​ജി​ല​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി സി.​എ​സ്. മോ​ഹി​ത്​ ക​സ്റ്റ​ഡി അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. പു​തി​യ തെ​ളി​വു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ൽ ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​​ എ​സ്.​ഐ.​ടി ക​സ്റ്റ​ഡി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഉ​ണ്ണി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ പോ​റ്റി​യെ ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലും മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​നെ ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക ശി​ൽ​പ​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണം ക​വ​ർ​ന്ന കേ​സി​ലു​മാ​ണ്​ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ വി​ട്ട​ത്.

    ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​ന്​ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​യ ഇ​രു​വ​രെ​യും ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ നാ​ലി​ന്​ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും. ​ഫേ​സ്​ ലോ​ക്ക്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന മു​രാ​രി ബാ​ബു​വി​ന്‍റെ ഫോ​ൺ തു​റ​ന്ന്​​ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്​​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ഈ ​ക​സ്റ്റ​ഡി കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ട്ടി​ള​പ്പാ​ളി, ദ്വാ​ര​പാ​ല​ക കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ഡി. ​സു​ധീ​ഷ് കു​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍റെ ചു​മ​ത​ല നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നാ​ണ്​ സു​ധീ​ഷ്​ കു​മാ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ വാ​ദി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള​യി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വാ​ദ​മു​യ​ർ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - N Vasu comment in Sabarimala gold missing case
    Similar News
    Next Story
    X