Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ​​ൻ. രാ​​ജേ​​ഷ്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Oct 2025 12:17 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Oct 2025 12:17 PM IST

    എ​​ൻ. രാ​​ജേ​​ഷ്​ സ്​​​മാ​​ര​​ക പു​​ര​​സ്​​​കാ​​രം ‘ദി ​വ​യ​റി’​ന്

    text_fields
    bookmark_border
    എ​​ൻ. രാ​​ജേ​​ഷ്​ സ്​​​മാ​​ര​​ക പു​​ര​​സ്​​​കാ​​രം ‘ദി ​വ​യ​റി’​ന്
    cancel

    കോഴിക്കോട്: മു​​തി​​ർ​​ന്ന മാ​​ധ്യ​​മ​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക​​നും മാ​​ധ്യ​​മം ന്യൂ​​സ്​ എ​​ഡി​​റ്റ​​റും കേ​​ര​​ള പ​​ത്ര​​പ്ര​​വ​​ർ​​ത്ത​​ക യൂ​​നി​​യ​​ൻ നേ​​താ​​വു​​മാ​​യി​​രു​​ന്ന എ​​ൻ.​​രാ​​ജേ​​ഷി​െ​​ൻ​​റ സ്​​​മ​​ര​​ണാ​​ർ​​ഥം മാ​​ധ്യ​​മം ജേ​​ർ​​ണ​​ലി​​സ്​​​റ്റ്​​​സ്​ യൂ​​നി​​യ​​ൻ (എം.​ജെ.​യു)​ഏ​​ർ​​പ്പെ​​ടു​​ത്തി​​യ അ​ഞ്ചാ​മ​ത് ‘എ​​ൻ.​​രാ​​ജേ​​ഷ്​ സ്​​​മാ​​ര​​ക പു​​ര​​സ്​​​കാ​​രം’ പ്ര​മു​ഖ സ്വതന്ത്ര ഓൺലൈൻ മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ‘ദി ​വ​യ​റി’​ന് (The Wire).

    നിർഭയവും അന്വേഷണാത്മകവുമായ മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ വേറിട്ട മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിന് ‘ദി വയർ’ വഴി തുറന്നെന്നും അതിനുള്ള അംഗീകാരമായാണ്

    പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും എം. ജെ. യു ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ദി ​വ​യ​ർ’ പോർട്ടൽ മു​ഖ്യ​ധാ​ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച വാ​ർ​ത്ത​ക​ളെ​യും സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും ​പൊ​തു​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ചു. അ​തു​വ​ഴി, ഭ​ര​ണ​കൂ​ട വേ​ട്ട​ക്കും പ​ല​കു​റി ഇ​ര​യാ​യി. ഏ​റ്റ​വും ഒ​ടു​വി​ൽ, അ​സ​മി​ൽ ഹി​മ​ന്ത സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​വി​രു​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ തു​റ​ന്നു​കാ​ണി​ച്ച​തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ‘ദി ​വ​യ​റി’​ന്റെ സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ ക​ര​ൺ ഥാ​പ്പ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ന്റെ നി​ഴ​ലി​ലാ​ണ്. ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നും മാ​ധ്യ​മ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തി​നും കാ​വ​ലാ​ളാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​മാ​ധ്യ​മ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള എം.​ജെ.​യു​വി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം കു​ടി​യാ​ണ് ​പു​ര​സ്കാ​ര​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    25,000 രൂ​​പ​​യും ​ഫ​​ല​​ക​​വും അ​​ട​​ങ്ങു​​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്കാ​രം. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​​ർ 21ന് (​ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച) രാ​​വി​​ലെ പ​ത്തി​ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ അ​ള​കാ​പു​രി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ബ​ഹു. നി​യ​മ​സ​ഭാ സ്പീ​ക​ർ എ.​എ​ൻ ഷം​സീ​ർ പു​​ര​​സ്​​​കാ​​ര ദാ​​നം നി​​ർ​​വ​​ഹി​​ക്കും. ‘ദി ​വ​യ​റി’​നു​വേ​ണ്ടി ഡയറക്ടറും സ്ഥാ​പ​ക പ​ത്രാ​ധി​പ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളുമായ എം.​കെ വേ​ണു പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങും. ക​വി​യും എ​​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നു​മാ​യ പി.​എ​ൻ ഗോ​പീ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ‘ഇ​ന്ത്യ​ൻ മാ​ധ്യ​മ ലോ​കം-​പ​രി​ണാ​മം, വ​ർ​ത്ത​മാ​നം’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ എ​​ൻ.​​രാ​​ജേ​​ഷ്​ സ്​​​മാ​​ര​​ക പ്ര​​ഭാ​​ഷ​​ണ​ം ന​ട​ത്തും.

    മാ​ധ്യ​മം ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, കെ.​യു.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​ജെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി റെ​ജി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ്ര​സ്ക്ല​ബ്ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​എ​ൻ.​ഇ.​എ​ഫ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എം. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    വാ​​ർ​​ത്താ​​സ​​മ്മേ​​ള​​ന​​ത്തി​​ൽ മാ​​ധ്യ​​മം ജേ​​ർ​​ണ​​ലി​​സ്​​​റ്റ്സ്​ യൂ​​നി​​യ​​ൻ സം​​സ്​​​ഥാ​​ന പ്ര​​സി​​ഡ​​ൻ​​റ്​ എം. ഫി​റോ​സ് ഖാ​ൻ, സെ​​ക്ര​​ട്ട​​റി സു​ൽ​ഹ​ഫ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ എ.​ബി​ജു​നാ​ഥ്, കെ. യു. ഡബ്ല്യു. ജെ. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം പി. വി. അരവിന്ദാക്ഷൻ, പു​ര​സ്കാ​ര സ​മി​തി ക​ൺ​വീ​ന​ർ പി.​പി ജു​നൂ​ബ് എ​​ന്നി​​വ​​ർ പ​െ​​ങ്ക​​ടു​​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:The WireN. Rajesh Memorial AwardKozhikode
    News Summary - N. Rajesh Memorial Award to ‘The Wire’
    Similar News
    Next Story
    X