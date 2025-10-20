എൻ. രാജേഷ് സ്മാരക പുരസ്കാര സമർപ്പണം നാളെ

എൻ. രാജേഷ് സ്മാരക പുരസ്കാര സമർപ്പണം നാളെtext_fields
കോഴിക്കോട്: മാധ്യമം ന്യൂസ് എഡിറ്ററും കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂനിയൻ ജില്ല സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന സമിതി അംഗവുമായിരുന്ന എൻ. രാജേഷിന്റെ സ്മരണക്കായി മാധ്യമം ജേണലിസ്റ്റ്സ് യൂനിയൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ അഞ്ചാമത് എൻ. രാജേഷ് സ്മാരക പുരസ്കാരം ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര വാർത്ത പോർട്ടലായ ‘ദ വയറി’ന് സമ്മാനിക്കും.
രാവിലെ 10.30ന് കോഴിക്കോട് അളകാപുരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഡോ. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എം.പിയിൽനിന്ന് ‘ദ വയർ’ സ്ഥാപക എഡിറ്ററും ഡയറക്ടറുമായ എം.കെ. വേണു പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും. മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വെങ്കിടേഷ് രാമകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും.
‘ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ലോകം: പരിണാമം, വർത്തമാനം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ കവിയും എഴുത്തുകാരനുമായ പി.എൻ. ഗോപീകൃഷ്ണൻ രാജേഷ് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തും. മാധ്യമം ചീഫ് എഡിറ്റർ ഒ. അബ്ദുറഹ്മാൻ, കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂനിയൻ പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. റെജി, പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഇ.പി. മുഹമ്മദ്, കേരള ന്യൂസ് പേപ്പർ എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ല പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിക്കും.
