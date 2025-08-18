Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘പാസ്​പോർട്ടിന്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 11:10 PM IST

    ‘പാസ്​പോർട്ടിന്​ എൻ.ഒ.സി നൽകിയില്ല; ക്രിമിനൽ മനസ്സോടെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു’; ചീഫ്​ സെ​ക്രട്ടറിക്കെതിരെ വീണ്ടും എൻ. പ്രശാന്ത്​

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പാസ്​പോർട്ടിന്​ എൻ.ഒ.സി നൽകിയില്ല; ക്രിമിനൽ മനസ്സോടെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു’; ചീഫ്​ സെ​ക്രട്ടറിക്കെതിരെ വീണ്ടും എൻ. പ്രശാന്ത്​
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ത​നി​ക്ക്​ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ പു​തു​ക്കാ​ൻ ചീ​ഫ്​​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​രാ​ക്ഷേ​പ പ​ത്രം (എ​ൻ.​ഒ.​സി) അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി സ​സ്​​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലു​ള്ള ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ൻ. പ്ര​ശാ​ന്ത്. ഇ​ത് വെ​റും ബ്യൂ​റോ​ക്ര​സി​ക്ക​ളി​യ​ല്ലെ​ന്നും വ്യ​ക്ത​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യും ക്രി​മി​ന​ൽ മ​ന​സ്സോ​ടെ​യു​മു​ള്ള ഉ​പ​ദ്ര​വ​മാ​ണെ​ന്നും പ്ര​ശാ​ന്ത്​ ഫേ​സ്​​ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    ല​യോ​ള സ്കൂ​ളി​​ലെ പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ​പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ​ കൊ​ളം​ബോ​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​കാ​നാ​യാ​ണ്​ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ പു​തു​​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​ത്. മൂ​ന്നു​മാ​സം മു​മ്പേ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ യാ​ത്ര. എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് പു​തു​ക്കാ​ൻ എ​ൻ.​​ഒ.​സി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും എ​ൻ.​ഒ.​സി ന​ൽ​കാ​ൻ ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങി.

    എ​ൻ.​ഒ.​സി​ക്കും ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​നു​മു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പേ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​പേ​ക്ഷ കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്ന വി​വ​ര​മാ​ണ്​ ആ​ദ്യം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ജൂ​ലൈ ര​ണ്ടി​ന്​ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ മ​റ്റൊ​രു ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​ൻ മു​ഖേ​ന മ​റ്റൊ​രു സെ​റ്റ്‌ അ​പേ​ക്ഷ കൈ​മാ​റി. അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​ത് സെ​ക്ഷ​നി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​തും കാ​ണാ​നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്.

    പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ വി​ക​സ​ന ഫ​ണ്ടു​ക​ളി​ലെ അ​ഴി​മ​തി വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഫ​യ​ൽ നോ​ട്ട്‌ എ​ഴു​താ​ൻ ധൈ​ര്യം കാ​ണി​ച്ച​തി​നാ​ണ്​ ത​ന്നോ​ട്​ പ​ക കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. രേ​ഖ​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഫ​യ​ലു​ക​ളി​ൽ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തു​ന്ന​തും കു​റ്റ​ക​ര​മാ​ണ്‌. പാ​ർ​ട്ട്​ ടൈം ​ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യു​ള്ള എ​ൻ.​ഒ.​സി അ​പേ​ക്ഷ​യും ഇ​തേ അ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. മാ​ർ​ച്ച് ഒ​മ്പ​തി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ​ക്ക് ഇ​തു​വ​രെ മ​റു​പ​ടി കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല. ത​ന്റെ സ​ർ​വീ​സ് ഫ​യ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ല നി​ർ​ണാ​യ​ക രേ​ഖ​ക​ളും നീ​ക്കം​ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു. താ​ൻ ക്ഷ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ബ​ല​ഹീ​ന​ത​യാ​യി തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. ഈ ​ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളെ​യും നി​യ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രും. നീ​തി​കേ​ടി​ന് മു​ന്നി​ൽ മൗ​നം പാ​ലി​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലും അ​നീ​തി​യാ​ണെ​ന്നും ​​പ്ര​ശാ​ന്ത്​ കൂ​റി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief secretaryN PrasanthLatest NewsKerala
    News Summary - N. Prashant again against the Chief Secretary
    Similar News
    Next Story
    X