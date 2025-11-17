Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅനധികൃത സ്വത്ത്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:41 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:41 PM IST

    അനധികൃത സ്വത്ത്​ സമ്പാദനവും ചട്ടലംഘനവും: ചീഫ്​ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി പ്രശാന്ത്​​

    text_fields
    bookmark_border
    അനധികൃത സ്വത്ത്​ സമ്പാദനവും ചട്ടലംഘനവും: ചീഫ്​ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി പ്രശാന്ത്​​
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത്​ സ​മ്പാ​ദ​ന​വും ഗു​രു​ത​ര ച​ട്ട​ലം​ഘ​ന​വും ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി ചീ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​കി​നെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലു​ള്ള ഐ.​എ.​എ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ എ​ൻ. പ്ര​ശാ​ന്ത്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    1968ല ​ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യാ സ​ർ​വി​സ്​ (ഡി​സി​പ്ലി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ അ​പ്പീ​ൽ) ച​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ച​ട്ടം ഏ​ഴ്​ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ അ​ച്ച​ട​ക്ക അ​ധി​കാ​രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന്​ പ്ര​ശാ​ന്ത്​ ഫെ​യ്​​സ്​​ബു​ക്ക്​ പോ​സ്റ്റി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ജ​യ​തി​ല​കി​ന്‍റെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹം റ​വ​ന്യു, എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പു​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബാ​ർ, റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ച്ച​വ​ട​ക്കാ​രു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ പ​രാ​തി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ്ര​ശാ​ന്ത്​ പ​റ​യു​ന്നു.

    സ്വ​ത്ത് വി​വ​ര​വും രേ​ഖ​ക​ളും പ​രാ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​തു​ഭ​ര​ണ വ​കു​പ്പ് ഡോ. ​ജ​യ​തി​ല​ക് ത​ന്നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​ൽ സ്വ​യം സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ഫ​യ​ൽ അ​ച്ച​ട​ക്ക അ​തോ​റി​റ്റി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് മ​ടി കാ​ണും. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് പ​രാ​തി രേ​ഖാ​മൂ​ലം അ​ച്ച​ട​ക്ക അ​ധി​കാ​രി​യാ​യ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും പ്ര​ശാ​ന്ത്​ പ​റ​യു​ന്നു. നീ​തി​ബോ​ധ​വും ധ​ർ​മ്മ​വും ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ഡോ. ​ജ​യ​തി​ല​കി​നെ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ഏ​ത് നി​മി​ഷ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നും പ്ര​ശാ​ന്ത്​ ഫെ​യ്​​സ്​​ബു​ക്ക്​ കു​റി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ജ​യ​തി​ല​കു​മാ​യു​ള്ള ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ശാ​ന്തി​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്​​ത​ത്. സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​ൻ ഏ​താ​നും ദി​വ​സം മു​മ്പ്​ ആ​റ്​ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ കൂ​ടി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chief secretaryN Prasanth
    News Summary - N Prasanth files complaint against Chief Secretary
    Similar News
    Next Story
    X