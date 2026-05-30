Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎന്‍. ദേവിദാസ് കില...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 May 2026 10:42 PM IST
    Updated On
    date_range 30 May 2026 10:42 PM IST

    എന്‍. ദേവിദാസ് കില ഡയറക്ടര്‍ ജനറലായി ചുമതലയേറ്റു

    text_fields
    bookmark_border
    എന്‍. ദേവിദാസ് കില ഡയറക്ടര്‍ ജനറലായി ചുമതലയേറ്റു
    cancel

    തൃ​ശൂ​ർ: കി​ല ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലാ​യി എ​ന്‍. ദേ​വി​ദാ​സ് ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. തൃ​ശൂ​രി​ലെ കി​ല ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ര​ജി​സ്ട്രാ​ര്‍ കെ.​ആ​ർ. സു​മേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ല്‍കി.

    2023 മു​ത​ല്‍ കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റാ​യി സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ദേ​വി​ദാ​സ്. മൈ​നി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ജി​യോ​ള​ജി വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, സം​സ്ഥാ​ന പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ വി​ക​സ​ന കോ​ര്‍പ​റേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍, ഹൗ​സി​ങ് ക​മീ​ഷ​ണ​ര്‍, ഹൗ​സി​ങ് ബോ​ര്‍ഡ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ ചു​മ​ത​ല​ക​ളും വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2015 കേ​ര​ള കേ​ഡ​ര്‍ ബാ​ച്ച് ഐ.​എ.​എ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ്. കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ര്‍ ഇ​ളം​ബ​ച്ചി​യാ​ണ് സ്വ​ദേ​ശം. നീ​ലേ​ശ്വ​ര​ത്ത് താ​മ​സി​ക്കു​ന്നു. ഹൈ​സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ധ്യാ​പി​ക ജീ​ജ​യാ​ണ് ഭാ​ര്യ. ചൈ​ത്ര​ക് ദേ​വ്, ദേ​വി​മി​ത്ര എ​ന്നി​വ​ര്‍ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kilaGeneralchargedirectorN. DevidasKerala News
    News Summary - N. Devidas Kila takes charge as Director General
    Similar News
    Next Story
    X