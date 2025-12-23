Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    23 Dec 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 7:00 AM IST

    തിരുവനന്തപുരത്തെ ബൂത്തിൽ 1200പേർ,500 പേരെയും കാണാനില്ല !; എസ്.ഐ.ആർ അടിമുടി ദുരൂഹം

    തിരുവനന്തപുരത്തെ ബൂത്തിൽ 1200പേർ,500 പേരെയും കാണാനില്ല !; എസ്.ഐ.ആർ അടിമുടി ദുരൂഹം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ‘അ​ദൃ​ശ്യ’​രെ​ന്ന്​ വി​ധി​യെ​ഴു​തി തെ​ര​​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​ടി​ക്ക്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​വ​രു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ദു​രൂ​ഹ​ത ക​ന​ക്കു​ന്നു. ബൂ​ത്ത​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച, ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളാ​ണ്​ സം​ശ​യ​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ഒ​രു ബൂ​ത്തി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ള​മാ​ളു​ക​ളെ വ​രെ, ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യ​താ​യി ക​ണ​ക്കു​ക​ളി​ൽ കാ​ണാം. ഇ​വ​ർ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ബൂ​ത്തി​ൽ ഇ​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്​ എ​ന്ന വാ​ദ​വും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കി​ല്ല. അ​ങ്ങ​നെ​യെ​ങ്കി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ‘ഇ​ര​ട്ടി​പ്പ്​’ എ​ന്ന ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ ഈ ​പേ​രു​ക​ൾ വ​രേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ര​യും പേ​ർ അ​ജ്ഞാ​ത​രാ​യി എ​ങ്ങോ​ട്ട്​ പോ​യി എ​ന്നാ​ണ് ചോ​ദ്യം.

    ഇ​നി ഇ​വ​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യാ​ലും പു​തു​താ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​ത് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​മ​ല്ല എ​ന്ന​ത് ആ​ശ​ങ്ക വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഹ​രി​യാ​ന​യി​ലും ബി​ഹാ​റി​ലു​മെ​ല്ലാം ‘​വോ​ട്ടു​ചോ​രി’​യു​ടെ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഉ​ത്ത​ര​മി​ല്ലാ സ​മ​സ്യ​ക​ൾ ദു​രൂ​ഹ​ത​യേ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം ‘ദൂ​രൂ​ഹ​ത’ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം, ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തി ഡി​ജി​​റ്റൈ​സേ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യി​പ്പി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​യും ടാ​ർ​ഗ​റ്റ്​ നി​ശ്ച​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ​യും പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​മാ​ണി​തെ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ‘അ​ൺ ട്രെ​യി​സ​ബി​ൾ’ എ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ അ​ത്​ അ​തേ​പ​ടി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച്​ മ​റ്റ്​ സ്ഥി​രീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​​ഴി​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫ​ല​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 14.61 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി പ​ട്ടി​ക​ക്ക്​ പു​റ​ത്താ​വു​ന്ന​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ബൂ​ത്തി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ളം പേ​രെ കാ​ണാ​നി​ല്ല !

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ബൂ​ത്ത്​ ന​മ്പ​ർ 138 ൽ 704 ​പേ​രാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ. ഇ​തി​ൽ 592 പേ​രു​ടെ​യും കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​മീ​ഷ​ൻ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്​ ‘അ​ൺ ട്രെ​യി​സ​ബി​ൾ’ എ​ന്നാ​ണ്​. ആ​​കെ 1200 പേ​രു​ള്ള ബൂ​ത്തി​ൽ 500 പേ​രും എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മി​ല്ല.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ബൂ​ത്ത്​ അ​ഞ്ചി​ൽ 491 പേ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​യു​ള്ള​തി​ൽ 253 പേ​രും ‘അ​ൺ ട്രെ​യി​സ​ബി​ൾ’ ആ​ണ്. നേ​മം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ബൂ​ത്ത്​ ന​മ്പ​ർ 135 ൽ 183 ​പേ​രാ​ണ്​ ഈ ​ഇ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്​’. ഇ​വി​ടെ ആ​കെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​ർ 286 പേ​രാ​ണ്.

    മ​ല​യോ​ര​ത്ത്​ കൂ​ട്ട ‘താ​മ​സം മാ​റ​ൽ’!

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ, ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​രി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രു​ടെ കാ​ര​ണം ‘സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സം മാ​റി​പ്പോ​യി (​​പെ​ർ​മ​ന​ന്‍റ്​​ലി ഷി​ഫ്​​റ്റ​ഡ്)​ എ​ന്ന​താ​ണ്. 2025 ഒ​ക്​​ടോ​ബ​റി​ലെ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ​ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം പേ​ർ സ്ഥി​ര​മാ​യി ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ താ​മ​സം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ​എ​ങ്ങോ​ട്ടാ​ണ്​ പോ​യ​ത്​ എ​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ദേ​വി​കു​ളം മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ നാ​ലാം ബൂ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​യി ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്​ 138 പേ​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഇ​തി​ൽ 98 ഉം ​‘​പെ​ർ​മ​ന​ന്‍റ്​​ലി ഷി​ഫ്​​റ്റ​ഡ്’ ആ​ണ്.

    ഇ​തേ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​താം ബൂ​ത്തി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 152 അ​ദൃ​ശ്യ​രി​ൽ 82 ഉം ​സ്ഥി​ര​മാ​യി താ​മ​സം മാ​റി​യെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ടു​ക്കി നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 131 ാം ബൂ​ത്തി​ൽ ക​​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രി​ൽ 77 പേ​ർ ‘പെ​ർ​മ​ന​ന്‍റ്​​ലി ഷി​ഫ്​​റ്റ​ഡ്’ ആ​ണ്. പീ​രു​മേ​ട്​ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ 203 ാം ബൂ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത 208 ൽ 103 ​​പേ​രും സ്ഥ​ലം മാ​റി​പ്പോ​യി.

    പൊ​തു​വാ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ പേ​രാ​വൂ​രി​ലും (ബൂ​ത്ത്​-​എ​ട്ട്), മ​ല​പ്പു​റം മ​ങ്ക​ട​യി​ലും (ബൂ​ത്ത്​ ന​മ്പ​ർ-6), കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ കു​റ്റ്യാ​ടി​യി​ലും (ബൂ​ത്ത്​-8), കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ ക​ടു​ത്തു​രു​ത്തി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം (ബൂ​ത്ത്​-7) ഇ​ത്​ പ്ര​ക​ട​മാ​ണ്.

    1.60 ല​ക്ഷം പേ​ർ ഫോം ​നി​ര​സി​ക്കു​മോ ​​?

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​നി​ര​സി​ച്ചു​വെ​ന്ന്​ കാ​ണി​ച്ച് ‘ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​ടെ’ ക​ള്ളി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വ​ലി​യ നി​ര ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 1.60 ല​ക്ഷം പേ​രാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ഫോം ​വാ​ങ്ങാ​തി​രി​ക്കു​ക​യോ പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ ന​ൽ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്ത​​തെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ൻ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വി​യോ​ജി​പ്പ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ‘നോ​ട്ട’ സം​വി​ധാ​നം പോ​ലു​മു​ള്ള കാ​ല​ത്ത്​ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​രാ​ൻ ആ​രെ​ങ്കി​ലും വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​മോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്​ ഉ​യ​രു​ന്ന​ത്.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വ്​ ബൂ​ത്ത്​ 154 ൽ ​ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രാ​യി 347 പേ​രു​ള്ള​തി​ൽ 116 പേ​രും ഫോം ​നി​ര​സി​ച്ച​വ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ രേ​ഖ​ക​ളി​ലു​ള്ള​ത്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ബൂ​ത്ത്​ ന​മ്പ​ർ 16 ൽ ​ക​ണ്ടെ​ത്താ​ത്ത 302 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ 82 ഉം ​ഫോം നി​ഷേ​ധി​ച്ചു​വ​ത്രേ.

