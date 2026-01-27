Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 11:03 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 11:03 PM IST

    ഹെല്‍മറ്റില്ല; ഒ​രാ​ഴ്ച ഈടാക്കിയ പിഴ 2,55,97,600 രൂ​പ!

    ഹെല്‍മറ്റില്ല; ഒ​രാ​ഴ്ച ഈടാക്കിയ പിഴ 2,55,97,600 രൂ​പ!
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം (എ.ഐ നിർമിതം)
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഹെ​ൽ​മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​തെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഓ​ടി​ച്ച​തി​ന് സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ഒ​രാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ 50,969 നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും 2,55,97,600 രൂ​പ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 1,19,414 ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ‘ഹെ​ൽ​മെ​റ്റ് ഓ​ൺ- സേ​ഫ് റൈ​ഡ്’ എ​ന്ന സ്പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്.

    ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​യാ​ത്ര​യി​ല്‍ ഹെ​ല്‍മ​റ്റ് ധ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യെ​പ്പ​റ്റി പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ കു​റ​ക്കാ​നു​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് വി​ഭാ​ഗം സം​സ്ഥാ​ന വ്യാ​പ​ക​മാ​യി സ്പെ​ഷ​ല്‍ ഡ്രൈ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ട്രാ​ഫി​ക് ആ​ൻ​ഡ് റോ​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ഐ.​ജി​യു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ട്രാ​ഫി​ക് നോ​ര്‍ത്ത് സോ​ണ്‍, സൗ​ത്ത് സോ​ണ്‍ എ​സ്.​പി​മാ​രു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ജി​ല്ല ട്രാ​ഫി​ക് നോ​ഡ​ല്‍ ഓ​ഫി​സ​ര്‍മാ​രു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ ന​ട​ന്ന​ത്.

    News Summary - MVD Checking: Rs 2.5 crore fine for riding without helmet
