    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 10:12 PM IST

    എം.വി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവചരിത്രം ‘തടാകം’ പ്രകാശിതമായി

    എം.വി. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ ജീവചരിത്രം 'തടാകം' പ്രകാശിതമായി
    മാ​ധ്യ​മം ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം ‘ത​ടാ​കം’ പു​സ്ത​കം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മാ​ധ്യ​മം ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ, തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി, സി.​പി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി.​കെ. പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, യു.​കെ. കു​മാ​ര​ൻ, ഡോ ​ഇ​ദ്‍രീ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പ്ര​മു​ഖ പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​യും ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ്, ത​ടാ​കം ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ്ഥാ​പ​ക​നു​മാ​യ എം.​വി കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ജീ​വ​ച​രി​ത്രം ‘ത​ടാ​കം’ പ്രൗ​ഢ​ഗം​ഭീ​ര സ​ദ​സ്സി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യി. എ. ​റ​ഷീ​ദു​ദ്ദീ​നും പി. ​സു​ധാ​ക​ര​നും ത​യാ​റാ​ക്കി ‘മാ​ധ്യ​മം’ ബു​ക്സ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച ത​ടാ​കം ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​തി​പ്പാ​ണ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ, മാ​ധ്യ​മം ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ, എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി, സി.​പി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി.​കെ. പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, ഡോ. ​ഇ​ദ്‍രീ​സ്, യു.​കെ. കു​മാ​ര​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ കെ.​വി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ, ഒ.​എം. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, പി.​ടി. അ​ജ​യ് മോ​ഹ​ൻ, വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ന​ബീ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ചടങ്ങിൽ സാഹിത്യ, സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പ​​ങ്കെടുത്തു. നേ​ര​ത്തേ ദു​ബൈ​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​ത​മാ​യ ത​ടാ​കം മ​ല​യാ​ളം പ​തി​പ്പി​ന്‍റെ കോ​പ്പി എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ ഉ​പ​നേ​താ​വ് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.


    സ്ഥി​രോ​ത്സാ​ഹി​യാ​യ എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ ജീ​വി​തം പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി എം.​എ​ൽ.​എ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​നാ​യ എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച അ​നാ​വ​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന പു​സ്ത​കം, പ്ര​തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ക​ട​ന്ന് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വാ​ൻ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​കു​മെ​ന്ന് മാ​ധ്യ​മം ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.


    ജെ.​ഡി.​ടി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജ്, പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക് കാ​മ്പ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് 50,000 സ്ക്വ​യ​ർ ഫീ​റ്റ് ചു​റ്റ​ള​വി​ലു​ള്ള കെ​ട്ടി​ടം ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തു. പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ, മുൻ എം.പി രമ്യ ഹരിദാസ്, ജെ.​ഡി.​ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​പി.​സി അ​ൻ​വ​ർ, ഡോ. ​ഇ​ദ്‍രീ​സ്, സി.​പി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​പി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​വി. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി ലോ​ഞ്ചി​ങ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ലീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ് ‘സി​ജി’​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പും വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ പി.​ടി.​എ. റ​ഹീം, എ​ൻ.​കെ. അ​ക്ബ​ർ, സി​ജി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ഇ​സ​ഡ്.​എ. അ​ഷ്റ​ഫ്, ഡോ. ​ഹ​ബീ​ബു​ല്ല, പ്ര​ഫ. എ.​ബി. മൊ​യ്തീ​ൻ​കു​ട്ടി, കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കു​ഞ്ഞു​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി​ക്കു​ള്ള കോ​ഴി​ക്കോ​ടി​ന്‍റെ ആ​ദ​രം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ, പി.​ടി.​എ റ​ഹീം, പി.​കെ. പാ​റ​ക്ക​ട​വ്, യു.​കെ കു​മാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. എം.​എ​ൻ. കാ​ര​ശ്ശേ​രി, വി.​എം. ഇ​ബ്രാ​ഹീം, ഡോ. ​സാ​ക്കി​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - MV Kunjumuhammed Haji's biography Thadaakam published
