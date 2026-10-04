യു.ഡി.എഫ് ടീമില്ല; കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്-ബി.ജെ.പി. ടീമിന്റെ ഭരണം: എം.വി ജയരാജൻ

യു.ഡി.എഫ് ടീമില്ല; കേരളത്തിൽ യു.ഡി.എഫ്-ബി.ജെ.പി. ടീമിന്റെ ഭരണം: എം.വി ജയരാജൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ജനക്ഷേമവും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയുള്ള ഭരണത്തിന് പകരം ‘യു.ഡി.എഫ്.-ബി.ജെ.പി. ടീമി’ന്റെ ഭരണമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് സി.പി.എം. നേതാവ് എം.വി. ജയരാജൻ. അടൂർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണെന്നും ഇപ്പോൾ യു.ഡി.എഫ്. ടീം തന്നെയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
കായികമേളയ്ക്കിടെ അപകടമുണ്ടായപ്പോൾ പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ പോലും ആവശ്യമായ സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കായികമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെ പഴിചാരി രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമം. സംസ്ഥാനത്ത് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുമല്ല പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ആശുപത്രികളിൽ പഞ്ഞിപോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്. എന്നിട്ടും മന്ത്രിയുടെ വായാടിത്തത്തിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല.
എസ്.എഫ്.ഐ. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഭീഷണി മുഴക്കിയതിനെയും ജയരാജൻ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ആരോപണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു വിമർശനം. കുപ്രസിദ്ധിക്ക് റെക്കോർഡ് നൽകേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എസ്.ഐ. ഗോകുലെന്നും കോൺഗ്രസുകാരോ ബി.ജെ.പിക്കാരോ കുറ്റം ചെയ്താൽ കേസെടുക്കാതിരിക്കുകയും സി.പി.എം. പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ മാത്രം കേസെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് വേട്ട തുടർന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടിവരുമെന്നും ഗോകുലിനെ പുറത്താക്കുന്നതുവരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയമായി അണികളെ ഭയപ്പെടുത്താനും ഒപ്പം നിർത്താനുമുള്ള മർദനവും ക്രൂരതയുമാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.
ഒരു ജില്ലയ്ക്കെതിരെയും സി.പി.എമ്മിന് നിലപാടില്ലെന്നും ഒരു ജില്ലയെയും അപമാനിക്കാൻ പാർട്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും പി. നന്ദകുമാറിന്റെ മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. ഒരു മതത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന നിലപാട് സി.പി.എമ്മിനില്ലെന്നും ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം മുസ്ലിം ലീഗ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി ഒരേസമയം കൂട്ടുകൂടുകയും ബി.ജെ.പിയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ലീഗ് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബി.ജെ.പി. അജണ്ട നടപ്പാക്കുകയാണെന്നും ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.
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