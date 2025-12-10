Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:20 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:20 PM IST

    ‘തദ്ദേശ യോഗ’മില്ലാതെ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    ‘തദ്ദേശ യോഗ’മില്ലാതെ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും വോ​ട്ടി​ല്ല. ആ​ന്തൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഡാ​യ മൊ​റാ​ഴ​യി​ൽ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​തി​രി​ല്ലാ​തെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് കാ​ര​ണം.

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഈ ​സ്ഥി​തി. മൊ​റാ​ഴ യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്തി​ലാ​ണ് എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നും സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​വും ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യ ഭാ​ര്യ പി.​കെ. ശ്യാ​മ​ള​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ വോ​ട്ട്. പ​ത്തു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ആ​ന്തൂ​ർ ന​ഗ​ര​സ​ഭ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്ന​ത്. അ​ന്നു​മു​ത​ൽ സ്വ​ന്തം വാ​ർ​ഡി​ൽ എ​തി​ർ​സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ആ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​രാ​റി​ല്ല. ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ബ്ലോ​ക്ക്, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മി​ല്ല.

    TAGS:voteMV Govindhankannurnews
    News Summary - M.V. Govindan without 'Taddesa Yoga'
