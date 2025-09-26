Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 Sept 2025 8:57 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Sept 2025 8:57 PM IST

    യു.ഡി.എഫിനെ നയിക്കുന്നത് മുസ്‍ലിം ലീഗ് എന്ന് എം.വി. ​ഗോവിന്ദൻ; ‘സി.പി.എം എന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം’

    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: യു.ഡി.എഫിനെ നയിക്കുന്നത് മുസ്‍ലിം ലീഗാണെന്നും യു.ഡി.എഫിലെ ഒരു കക്ഷിയെയും ഇടത് മുന്നണിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ​ഗോവിന്ദൻ. യു.ഡി.എഫിൽ രണ്ടേ രണ്ടു കക്ഷികളാണുള്ളത്​. ഒന്ന്​ ലീഗും രണ്ട്​ കോൺഗ്രസും​. കോൺഗ്രസാണ്​ യു.ഡി.എഫിനെ നയിക്കുന്നത്​ എന്ന്​ പറയുന്നതിൽ ഒരുകാര്യവുമില്ല. യഥാർഥത്തിൽ ലീഗാണ്​ നയിക്കുന്നതെന്നും എം.വി. ​ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.

    ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും പ​ങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്​. അതിന്‍റെ അങ്കലാപ്പ്​​ യു.ഡി.എഫിലുണ്ട്​. സി.പി.എം എന്നും വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പമാണ്​. വിശ്വാസികളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടത്തിന്‍റെ മുന്നിലാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും അങ്ങനെയായിരിക്കും.

    എൻ.എസ്.എസ് മാത്രമല്ല കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഇടതുമുന്നണിക്കനുകൂലമായ നിലപാടണ്​ സ്വീകരിക്കുന്നത്​. അതിൽ​ വികസനമടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്​. ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിലെ സത്യവാങ്​മൂലം തിരുത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന്​ അത്​ കഴിഞ്ഞ അധ്യായമാണ്,​ അവസാനിച്ച അധ്യായമല്ല എന്നാണ്​ മറുപടി.

    പാർട്ടിയോട്​ സ്ഥായിയായി ആർക്കും എതിർപ്പില്ല. കെ. കരുണാകരൻ അടക്കം ഇടത്​ അനുകൂല നിലപാട്​ സ്വീകരിച്ച നാടാണ്​ കേരളമെന്നും എം.വി. ​ഗോവിന്ദൻ ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു.

