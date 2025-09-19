Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഷൈനിനെതിരായ അപവാദ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Sept 2025 7:49 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Sept 2025 7:54 PM IST

    ഷൈനിനെതിരായ അപവാദ പ്രചാരണം പറവൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച്; സതീശനറിയാ​തെ ഇതൊന്നും​ നടക്കില്ല -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    'രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ പാലക്കാട്​ മണ്ഡലത്തിലെത്തിയാൽ തടയില്ല'
    ഷൈനിനെതിരായ അപവാദ പ്രചാരണം പറവൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച്; സതീശനറിയാ​തെ ഇതൊന്നും​ നടക്കില്ല -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    cancel

    തിരുവനന്തപുരം: വലതുപക്ഷ രാഷ്​ട്രീയം ജീർണിച്ചതിന്‍റെ തെളിവാണ്​ എറണാകുളത്തെ സി.പി.എം നേതാക്കളായ കെ.ജെ. ഷൈനിനും കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എം.എൽ.എക്കുമെതിരായ സൈബർ ആക്രമണവും അപവാദ പ്രചാരണവുമെന്ന്​ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തി​ലിനെതിരായ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നതോടെ ഒരു ബോംബ്​ വരാനുണ്ടെന്ന്​ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്​ വി.ഡി. സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത്​ ഇതുപോലൊന്നാണെന്ന്​ ആ​രും കരുതിയില്ലെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

    പറവൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ്​ ഇതിന്‍റെ ആസൂത്രണം. സതീശനറിയാ​തെ ഇത്തരത്തിലൊന്ന്​ നടക്കുമെന്ന്​ കരുതാനാവില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ശക്​തമായ നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന്​ അവർ വ്യക്​തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദൻ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലതുപക്ഷ പ്രചാരണം ആധുനിക സമൂഹത്തിന്​ ചേർന്നതല്ല. ആശയപരമായ അഭിപ്രായ പ്രചാരണത്തിനാണ്​ സൈബർ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്​. അല്ലാതെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതക്കല്ല -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    പമ്പയിൽ നടക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനവും ന്യൂനപക്ഷ വിവേചനവും ഇല്ല. കോൺഗ്രസ്​ എതിർക്കുമ്പോഴും ക്ഷണിച്ചാൽ പ​ങ്കെടുക്കുമെന്നാണ്​ അവരു​ടെ ഒരു നേതാവ്​ ദേവസ്വം മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത്. എ.കെ. ആന്‍റണിയുടെ വാർത്തസമ്മേളനം യു.ഡി.എഫിനെ വെട്ടിലാക്കുന്നതാണ്​. തന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമുണ്ടായില്ലെന്ന്​ ആന്‍റണിക്കുതന്നെ പറയേണ്ടിവന്നു. ആ ഗതിയിലെത്തി കോൺഗ്രസ്​.

    സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം (എസ്​.ഐ.ആർ) സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരും മുമ്പാണ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷൻ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കാനുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്​. ആരുടെ വോട്ടും ഇല്ലാതാവരു​ത്​. അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയയിൽനിന്ന്​ പാർട്ടി വിട്ടുനിൽക്കില്ല. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എ പാലക്കാട്​ മണ്ഡലത്തിലെത്തിയാൽ തടയാൻ സി.പി.എമ്മില്ല. രാഹുലിപ്പോൾ സാംസ്കാരിക ജീർണതയുടെ പ്രതീകമായി മാറി. ആ നിലക്കാണ്​ അദ്ദേഹത്തെ ആളുകൾ കാണുന്നത്​.

    നിയമസഭയിലെ അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിലെ നേരിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങളിൽ പ്രതിപക്ഷം തകർന്ന്​ തരിപ്പണമാവുകയാണ്​. സർവകലാശാലകളെ സംഘ്പരിവാർ താവളമാക്കുന്നതിനെതിരായ കോടതി വിധികൾ ഗവർണർക്കെതിരാണ്.​ എന്നിട്ടും കോടതി ചെലവിനുള്ള 11 ലക്ഷം രൂപ ഡിജിറ്റൽ, സാ​ങ്കേതിക സർവകലാശാലകളോട്​ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിചിത്രവാദമാണ്​ അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:M V GovindanVD SatheesanLatest NewsKJ Shine
    News Summary - M.V. Govindan react to Slander campaign against K.J. Shine
    Similar News
    Next Story
    X