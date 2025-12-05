Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 8:28 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 8:33 PM IST

    ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണക്കൊള്ള കെ. കരുണാകരൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ, ഗുരുവായൂരിൽ തിരുവാഭരണം നഷ്‌ടപ്പെട്ടത് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല -എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി വരും, അന്വേഷണം തീരട്ടെ’
    MV Govindan
    cancel
    camera_alt

    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    കണ്ണൂർ: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മുൻ എം.എൽ.എയും സി.പി.എം നേതാവുമായ എ. പത്മകുമാറിനെതിരെ നടപടി വരുമെന്നും അന്വേഷണം കഴിയട്ടെ​യെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയെ കോൺ​ഗ്രസിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയത് മുഖം രക്ഷിക്കാനാണെന്നും പത്മകുമാറിന്റെ വിഷയത്തിൽ സി.പി.എമ്മിന് അത്തരം മുഖം രക്ഷിക്കൽ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കണ്ണൂർ പ്രസ് ക്ലബിന്റെ ‘മീറ്റ് ദ ലീഡർ’ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

    രാഹുൽ വിഷയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉന്നയിച്ചത് കോൺഗ്രസിനകത്താണ്. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പത്മകുമാർ രാഹുലിനെപോലെ പാർട്ടി പരിപാടിയിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നില്ല. കേസന്വേഷണം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

    രാഹുലിനെപോലെയുള്ള കേസല്ല നടൻ മുകേഷിന്റേത്. അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കാരനുമല്ല. ആ കേസ് തീർന്നിട്ടില്ല. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. പിന്നെയെന്ത് നടപടിയെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ചോദിച്ചു. പയ്യന്നൂരിൽ സെഷൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചയാൾ സ്ഥാനാർഥിയാണല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് അവസാന വിധിയല്ലല്ലോ എന്നായിരുന്നു എം.വി. ഗോവിന്ദന്റെ മറുപടി.

    സംസ്ഥാനത്ത് ക്ഷേ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​ർ​ണ​ക്കൊ​ള്ള ന​ട​ന്ന​ത് കെ.​ ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ഴാ​ണെ​ന്നും ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ അന്ന് തി​രു​വാഭ​ര​ണം ന​ഷ്‌​ട​പ്പെ​ട്ട​ത് ഇ​തു​വ​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പറഞ്ഞു.

    അ​പ​ര​വി​രോ​ധ​ത്തി​ന്‍റെ കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി കേ​ര​ള​ത്തെ​യും മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ആർ.എസ്.എസും ബി​.ജെ.​പി​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. യു​.ഡി​.എ​ഫ് ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യേ​യും എ​സ്‌.​ഡി.​പി.​ഐ​യെ​യും ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു മു​ന്ന​ണി​യാ​ക്കി. ആ​ർ.​എ​സ്.എ​സ് ഹി​ന്ദു​ത്വ അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് വെക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ലോ​ക​മെ​ന്ന സി​ദ്ധാ​ന്തം മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കു​ന്ന ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യു​ടെ കൂ​ട്ടു​ക​ക്ഷി​യാ​യി യു​.ഡി​.എ​ഫ് മാ​റി.​ ഈ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഗീ​യശ​ക്തി​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന​തെന്നും എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MV GovindanSabarimala
    News Summary - MV Govindan meet the press
    Similar News
    Next Story
    X