Madhyamam
    Kerala
    18 Aug 2025 10:30 PM IST
    18 Aug 2025 10:30 PM IST

    ശ്യാമുമായി അടുത്ത ബന്ധം; അസംബന്ധമെന്ന് പറയാൻ എം.വി. ഗോവിന്ദനാവില്ല -മുഹമ്മദ് ഷർഷാദ്

    ശ്യാമുമായി അടുത്ത ബന്ധം; അസംബന്ധമെന്ന് പറയാൻ എം.വി. ഗോവിന്ദനാവില്ല -മുഹമ്മദ് ഷർഷാദ്
    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ർ​ഷാ​ദ്

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ ക​ത്ത് വി​വാ​ദം അ​സം​ബ​ന്ധ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് മ​ക​നോ​ട് ചോ​ദി​ച്ചി​ട്ടാ​ണോ എ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ർ​ഷാ​ദ്. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നാ​യി​രി​ക്കാം അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ങ്ങ​നെ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    ഗോ​വി​ന്ദ​ന്റെ മ​ക​ൻ ശ്യാം​ജി​ത്തു​മാ​യി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ന​ട​ത്തി​യ വാ​ട്സ്ആ​പ്, ഇ-​മെ​യി​ൽ, ടെ​ക്സ്റ്റ് സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം കൈ​യി​ലു​ണ്ട്. പി​ന്നെ​യെ​ങ്ങ​നെ താ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​കു​മെ​ന്നും മ​ക​നും ത​നി​ക്കും ബ​ന്ധ​മി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യാ​ൻ ഗോ​വി​ന്ദ​ന് സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും ഷ​ർ​ഷാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സി.​പി.​എം പോ​ളി​റ്റ് ബ്യൂ​റോ​ക്ക് ന​ല്‍കി​യ പ​രാ​തി കോ​ട​തി​യി​ല്‍ രേ​ഖ​യാ​യി എ​ത്തി​യ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക​ളോ​ടും പ​രാ​തി രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് ചോ​ര്‍ത്തി ന​ല്‍കി​യ​ത് മ​ക​ന്‍ ശ്യാം​ജി​ത്താ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​ത്തോ​ടും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്, പ്ര​ച​രി​ക്കു​ന്ന വാ​ര്‍ത്ത​ക​ള്‍ അ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​ണെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ർ​ട്ടി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വേ​ദി​യി​ല​ട​ക്കം ശ്യാ​മു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ട്ടോ​യ​ട​ക്കം കൈ​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ഷ​ർ​ഷാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. മാ​താ​വും മ​ഹി​ള അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ നേ​താ​വു​മാ​യ പി.​കെ. ശ്യാ​മ​ള​യു​മാ​യും സം​സാ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ മ​ക​ൻ എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ശ്യാ​മി​ന് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്.

    ക​ത്ത് വി​വാ​ദം പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ നി​ര​വ​ധി നേ​താ​ക്ക​ള്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി​യെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നി​ല്ല. പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലൂ​ടെ വ​ന്ന ഒ​രാ​ളെ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ത​നി​ക്കു​ണ്ടാ​യ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. പി. ​ശ​ശി​യു​മാ​യും തോ​മ​സ് ഐ​സ​ക്കു​മാ​യും രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​ക്ക് ന​ല്ല ബ​ന്ധ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. യു.​കെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​മ​നു​സ​രി​ച്ച് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ചി​ല പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ബി​നാ​മി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​റി​വു​ണ്ട്. രാ​ജേ​ഷ് കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള വ​ള​ര്‍ച്ച​ക്കു പി​ന്നി​ലും ഇ​താ​ണെ​ന്നും ഷ​ര്‍ഷാ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - M.V. Govindan cannot say it is nonsense - Muhammad Sharshad
