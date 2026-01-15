Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഅധികാരത്തിന്റെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 1:53 PM IST

    അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അസുഖമായിരുന്നു അവർക്ക്; ഐഷാ പോറ്റിക്കെതിരെ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അസുഖമായിരുന്നു അവർക്ക്; ഐഷാ പോറ്റിക്കെതിരെ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ
    cancel

    കൊട്ടാരക്കര മുൻ എം.എൽ.എ ഐഷാ പോറ്റിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. പാർട്ടി കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ അസുഖമാണെന്നാണ് ഐഷാ പോറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ അസുഖം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസിലായി. അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആർത്തിയാണ് ആ അസുഖമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പരിഹസിച്ചു. അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല. അവസരവാദപരമായ നിലപാടാണത്. വർഗവഞ്ചനപരമായ നിലപാടാണതെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചു.

    അടുത്ത നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ വിസ്മയം തീർക്കുമെന്നാണ് വി.ഡി. സതീശൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഐഷാ പോറ്റിയെ പിടിച്ചത്. വിസ്മയം തീർക്കാൻ പ്രായമുള്ളവരെ തിരക്കി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വി.ഡി. സതീശൻ. ഒരു വിസ്മയവും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. വിസ്മയം തീർത്തുകൊണ്ട് മൂന്നാം ഭരണത്തിലേക്ക് എൽ.ഡി.എഫ് പോകുമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഒരു വിസ്മയവും കേരളത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

    ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ച ബിജെപി സർക്കാരിനെതിരെ ലോക്ഭവന് മുന്നിൽ കെപിസിസി നടത്തിയ രാപ്പകൽ സമര പരിപാടിയിൽ നാടകീയമായാണ് ഐഷ പോറ്റി പാർട്ടിമാറ്റം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കോൺഗ്രസിന്റെ മൂവർണ ഷാൾ അണിയിച്ച് അവരെ സ്വീകരിച്ചു. വിമർശനങ്ങളെ താൻ ഭയക്കുന്നില്ലെന്ന് ഐഷ പോറ്റി പ്രതികരിച്ചു.

    ‘എനിക്കെതി​രെ ഇനിമുതൽ​ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കടുത്ത ആക്രമണം ഉണ്ടാകും എന്നറിയാം. വർഗ വഞ്ചകിയെന്ന് വിളിച്ചേക്കും. എന്നാൽ, അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക എന്നെ എത്ര വിമർശിച്ചാലും അതെന്നെ കൂടുതൽ ശക്തയാക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാക്കൾക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടാകും. സാരമില്ല. എനിക്ക് അ​വരോടൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. കുറച്ച് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് ആണ് എ​ന്നെ ദ്രോഹിച്ചത്. ജീവനുള്ള കാലത്തോളം എല്ലാ പാർട്ടിയിലും ജാതിമതങ്ങളിലും ഒക്ക ഉള്ള മനുഷ്യരോടൊപ്പം കാണും. ആർക്കും ദേഷ്യം തോന്നണ്ട. എന്റെ ജോലിയും സ്വകാര്യ സന്തോഷങ്ങളും അടക്കം ത്യജിച്ചാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്. ഞാൻ ഇനിയും ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകും’ -ഐഷ പോറ്റി പറഞ്ഞു.

    സി.പി.എമ്മിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കൊട്ടാരക്കര നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നുതവണ എം.എൽ.എ ആയ ​ഐ​ഷാ പോ​റ്റി, 2016ൽ 42,632 വോ​ട്ടിെൻറ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ചത്. 2006ൽ ​ആ​ർ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ഇവർ, തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ര​ണ്ട് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. 1977 മു​ത​ല്‍ തു​ട​ര്‍ച്ച​യാ​യി ഏ​ഴു ത​വ​ണ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ പി​ള്ള കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി വി​ജ​യി​ച്ച മണ്ഡലമാണിത്. 2006 ൽ ​പി. അ​യി​ഷ പോ​റ്റി​യെ രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി​യ സി.​പി.​എം ആ​ർ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ണ്ഡ​ലം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ചു. 2011 ലും 2016 ​ലും അ​യി​ഷ പോ​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ സി.​പി.​എം മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ര്‍ത്തി.

    ഏതാനും നാളുകളായി സി.പി.എമ്മുമായി അകലം പാലിച്ചിരുന്ന ഐഷ പോറ്റി, കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​രയിൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇതോടെ പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളിൽനിന്ന് ഐഷക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമാണ് ഉയർന്നത്. എ​ല്ലാ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ക്കാ​രും ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യെ ക​ണ്ട് പ​ഠി​ക്ക​ണമെന്നും ന​ല്ല​ത് ചെ​യ്താ​ൽ ന​ല്ല​തെ​ന്ന് പ​റ​യ​ണമെന്നും അ​തി​ന​ക​ത്ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യം പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നും ഐഷ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MV Govindanaisha pottyCPMM V GovindanCongress
    News Summary - MV Govindan against Aisha Potty
    Similar News
    Next Story
    X