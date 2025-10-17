Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 8:42 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 8:42 PM IST

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകന്​ ഇ.ഡി നോട്ടീസ്​ ലഭിച്ചോ എന്ന​തൊന്നും സി.പി.എം​ അറിയേണ്ടതില്ലെന്ന്​ എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    mv-govindan
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ മകൻ വിവേക്​ കിരണിന്​ എൻഫോഴ്​സ്​മെന്‍റ്​ ഡയറക്ടറേറ്റിന്‍റെ​ (ഇ.ഡി) നോട്ടീസ്​ ലഭിച്ചോ എന്ന​തൊന്നും പാർട്ടി​ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ലെന്ന്​ സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ. ഏതെങ്കിലും പത്രം ഇത്തരമൊരു വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചാൽ അതിനുപിന്നാലെ പോവുകയാണോ പാർട്ടി. ഇതൊന്നും കാണിച്ച്​ ഞങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കണ്ട. സമൻസ്​ ഇ.ഡിയുടെ വെബ്​സൈറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ. നിയസമഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുവരെ ഇതുപോലെ പലതും വരും -അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    ശബരിമല സ്വർണ കൊള്ളയിൽ ആരൊക്കെയാണോ കുറ്റവാളികൾ അവരെയൊക്ക നിയമത്തിന്​ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരും. ആർക്കും ഒരു സംരക്ഷണവും നൽകില്ല. നഷ്ടമായ സ്വർണം തിരിച്ചുപിടിക്കും. ​വിശ്വാസികൾക്ക്​ ഒപ്പമാണ്​ പാർട്ടി. ഇത്​ ആർ.എസ്​.എസും ബി.​ജെ.പിയും കോൺഗ്രസും​ അടക്കം കേരളത്തിൽ ധ്രുവീകരണത്തിന്​ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക്​ ഇഷ്ടമാകുന്നില്ല.

    പാർട്ടിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച്​ 75 വയസ്​ കഴിഞ്ഞവർക്ക്​ നിരാശയുണ്ടാകുക സ്വഭാവികമാണ്​. ജി. സുധാകരനടക്കം എല്ലാവ​രെയും ചേർത്തുനിർത്തി​ മുന്നോട്ടുപോവും. പാർട്ടിയിലെ 75 വയസ്​ കഴിഞ്ഞവർ വിരമിച്ചവരല്ല. അവരിൽ ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കെല്ലാം സംഘടന സംവിധാനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാം.

    സംസ്ഥാനമാകെ സംഘർഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ യു.ഡി.എഫ്​ ശ്രമിക്കുന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ്​ പേരാമ്പ്ര സംഭവം. എം.പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസിനെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ട് കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനാണ്​ കോൺഗ്രസും യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസും ശ്രമിച്ചത്​. കോൺഗ്രസിൽ ആഭ്യന്തര സംഘർഷം വർധിച്ചതോടെയാണ്​ നാട്ടിൽ കലാപത്തിനും വർഗീയ ​ധ്രുവീകരണത്തിനും ശ്രമിക്കുന്നത്​. ബോംബും സ്​ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി പൊലീസുമായി സംഘർഷത്തിന്​ ശ്രമിച്ചാൽ ഇതൊക്കെയുണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിക്ക്​ പൊലീസ്​ മർദനമേറ്റതിനെകുറിച്ച്​ ചോദിച്ചപ്പോഴുള്ള മറുപടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CPIMMV GovindanED NoticePinarayi Vijayan
    News Summary - MV Govindan about ED notice to Pinarayi Vijayan's son
    Similar News
    Next Story
    X