Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകത്ത് ചോർച്ച;...
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:40 AM IST

    കത്ത് ചോർച്ച; ചൂണ്ടുവിരൽ എംവി. ഗോവിന്ദനെതിരെ

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​നേ​രെ​യും സം​ശ​യ​മു​ന ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ പാ​ർ​ട്ടി​യും സ​ർ​ക്കാ​രും വി​ഷ​മ​വൃ​ത്ത​ത്തി​ൽ
    കത്ത് ചോർച്ച; ചൂണ്ടുവിരൽ എംവി. ഗോവിന്ദനെതിരെ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​മാ​യി ക​ത്തു​ന്ന ക​ത്ത് ചോ​ർ​ച്ച​യി​ൽ ചൂ​ണ്ടു​വി​ര​ൽ സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നു​നേ​രെ​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ന്ത്രി​മാ​രും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​രും ചി​ല പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​യ​ത്​ പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും സ​ർ​ക്കാ​രി​നെ​യും കു​രു​ക്കി​ലാ​ക്കി. മു​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ര​നാ​യ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യി ഷ​ർ​ഷാ​ദ്​ ല​ണ്ട​ൻ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മ​റ്റൊ​രു പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​ര​ൻ രാ​​ജേ​ഷ്​ കൃ​ഷ്ണ​ക്കെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി പോ​ളി​റ്റ്​ ബ്യൂ​റോ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്താ​ണ്​ ചോ​ർ​ന്ന​ത്. ക​ത്തി​ൽ മ​ന്ത്രി​മാ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഗു​രു​ത​ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ചോ​ർ​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ക​ത്തി​ലെ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​വും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ പു​ക​യു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ചു​ള്ള അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത്​ സ​മ്പാ​ദ​ന​മ​ട​ക്കം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യ ക​ത്ത്,​ ആ​രോ​പ​ണം നേ​രി​ടു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക്​ ചോ​ർ​ന്നു​കി​ട്ടി​യ​ത്​ എ​ങ്ങി​നെ​യെ​ന്നാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യം. നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കു​മെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ൾ ര​ഹ​സ്യ​രേ​ഖ​യെ​ന്നോ​ണം കൈ​കാ​ര്യം​​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ കീ​ഴ്​​വ​ഴ​ക്കം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പാ​ർ​ട്ടി ഘ​ട​ക​ത്തി​ൽ ച​ർ​ച്ച​ചെ​യ്യു​ക​യും തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​​മെ​ന്ന​ല്ലാ​തെ ഒ​രു നേ​താ​വി​നും കൈ​വ​ശ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നോ പ​ക​ർ​പ്പെ​ടു​ക്കാ​നോ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ല. അ​ത്ത​രം രേ​ഖ ചോ​ർ​ന്ന​താ​ണ്​ പി.​ബി​യെ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്​.

    ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ ആ​ൾ​ത​ന്നെ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ന്‍റെ മ​ക​ൻ ശ്യാം​ജി​ത്ത്​ വ​ഴി​യാ​വും ചോ​ർ​ന്ന​തെ​ന്ന്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും വെ​ട്ടി​ലാ​ണ്. അ​സം​ബ​ന്ധം എ​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക ആ​രോ​പ​ണം അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​തി​നാ​ൽ പേ​ര് പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും മു​ൻ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ​ക്കും കൂ​ടു​ത​ൽ​കാ​ലം മി​ണ്ടാ​തി​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. മ​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷും മു​ൻ​മ​ന്ത്രി തോ​മ​സ്​ ഐ​സ​ക്കും​ വി​വാ​ദം ത​ള്ളി​യി​ട്ടു​ണ്ട്​​. ആ​ഴ​ക്ക​ട​ൽ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന പ​ദ്ധ​തി, കി​ഫ്​​ബി മ​സാ​ല ബോ​ണ്ട്​ എ​ന്നി​വ​യും സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​ണ്.​ റി​വേ​ഴ്​​സ്​ ഹ​വാ​ല​യും ഉ​യ​ർ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​വാ​ദം വേ​ഗ​ത്തി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക്​ ഇ​ട​പെ​ടേ​ണ്ടി​വ​രും.

    അ​തേ​സ​മ​യം സം​ഭ​വ​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​നെ​തി​രാ​യ വി​ഭാ​ഗീ​യ​നീ​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന സം​ശ​യ​വു​മു​ണ്ട്. മൂ​ന്നാം സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ പി​ൻ​ഗാ​മി​യാ​ര്​ എ​ന്ന ചോ​ദ്യം നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ണ്ട്. പാ​ർ​ട്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യെ​ന്ന നി​ല​ക്ക്​ ഗോ​വി​ന്ദ​നെ ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഏ​റെ​യാ​ണ്. അ​ത്​ ത​ട​യ​ൽ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണോ നീ​ക്ക​മെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ശ​യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MV GovindanPolitburoCPMKerala NewsLatest News
    News Summary - mv govindan
    Similar News
    Next Story
    X