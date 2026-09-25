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    മുട്ടിൽ മരംമുറി: പുതിയ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് വനംവകുപ്പ്

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    മുട്ടിൽ മരംമുറി: പുതിയ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച് വനംവകുപ്പ്
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    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ട്ടി​ൽ മ​രം​മു​റി​ക്കേ​സി​ൽ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്രം കോ​ട​തി മ​ട​ക്കി​യ​തോ​ടെ വ​നം​വ​കു​പ്പ് പു​തി​യ കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ടി​യി​ലാ​ണ് കോ​ട​തി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്തി വ​നം​വ​കു​പ്പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ പു​തി​യ കു​റ്റ​പ​ത്രം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നു ക​ട​ത്തി​യ 54 ഈ​ട്ടി​ക്ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം ക​രി​മു​ക​ളി​ലെ മ​ല​ബാ​ര്‍ ടി​മ്പ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഡ​സ്ട്രീ​സി​ല്‍നി​ന്നു പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലാ​ണ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​വ​നം വ​കു​പ്പ് കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​ത്. വാ​ഴ​വ​റ്റ സൂ​ര്യ ടി​മ്പേ​ഴ്‌​സ് ഉ​ട​മ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ ടി.​വി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ റോ​ജി അ​ഗ​സ്റ്റി​നാ​ണ് കേ​സി​ല്‍ ഒ​ന്നാം പ്ര​തി. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹോ​ദ​ര​ന്‍മാ​രാ​യ ജോ​സു​കു​ട്ടി അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍, ആ​ന്റോ അ​ഗ​സ്റ്റി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്കം ഏ​ഴ് പ്ര​തി​ക​ളാ​ണ് കേ​സി​ല്‍ ആ​കെ​യു​ള്ള​ത്.

    വ​ന നി​യ​മ​ത്തി​ലെ​യും ജൈ​വ വൈ​വി​ധ്യ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ​യും വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് കു​റ്റം ചു​മ​ത്തി​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​രം​മു​റി​ച്ച​ത് വ​ന​ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​ത ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ത​ങ്ങ​ൾ മ​രം​മു​റി​ച്ച​ത് വ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന​ല്ല എ​ന്ന വാ​ദ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടെ പ്ര​തി​ക​ളെ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി വ​നം​വ​കു​പ്പ് ഒ​ത്തു​ക​ളി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ഉ​യ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. കേ​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ളും കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​നൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത​ട​ക്കം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് കോ​ട​തി കു​റ്റ​പ​ത്രം മ​ട​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ് വേ​ണ്ട തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ വ​രു​ത്തി​യ​തും രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​യ പു​തി​യ കു​റ്റ​പ​ത്രം ഇ​ന്ന​ലെ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് കോ​ട​തി ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    പ​ട്ട​യം ല​ഭി​ച്ച ഭൂ​മി​യി​ലെ ച​ന്ദ​ന​മൊ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കാ​ൻ 2020 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്റെ മ​റ​വി​ൽ 2021ൽ ​മു​ട്ടി​ൽ സൗ​ത്ത് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ നി​ന്ന് വ്യാ​പ​ക മ​രം​കൊ​ള്ള ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന കേ​സാ​ണി​ത്. വ​നം, പൊ​ലീ​സ്, റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ആ​കെ 120 ല​ധി​കം കേ​സു​ക​ളാ​ണെ​ടു​ത്ത്. ഇ​തി​ൽ വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ 41 കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട 1/2021 ന​മ്പ​ർ കേ​സി​ലാ​ണ് വ​നം​വ​കു​പ്പി​ന്റെ കു​റ്റ​പ​ത്രം. വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് അ​ഗ​സ്റ്റി​ൻ സ​ഹോ​ദ​​ര​ൻ​മാ​ർ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ത്തി​യ ഈ​ട്ടി​ത്ത​ടി​ക​ൾ 2021 ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​നാ​ണ് മേ​പ്പാ​ടി റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സ​ർ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

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    News Summary - Muttil tree felling: Forest department submits new chargesheet
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