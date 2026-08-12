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    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Aug 2026 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2026 8:30 AM IST

    മുത്തങ്ങ കേസിൽ ശിക്ഷ ഇളവ് തേടിയ ഹരജി 17ന് ഹൈകോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ

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    https://www.madhyamam.com/tags/muthanga
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    കൊ​​ച്ചി: മു​​ത്ത​​ങ്ങ ഭൂ​​സ​​മ​​ര​​വു​​മാ​​യി ബ​​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട്​ ആ​​ദി​​വാ​​സി ഗോ​​ത്ര മ​​ഹാ​​സ​​ഭ നേ​​താ​​ക്ക​​ളാ​​യ പ്ര​​തി​​ക​​ൾ​​ക്ക്​ വി​​ചാ​​ര​​ണ​​ക്കോ​​ട​​തി വി​​ധി​​ച്ച ത​​ട​​വു​​ശി​​ക്ഷ മ​​ര​​വി​​പ്പി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്​ സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച അ​​​പേ​​ക്ഷ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി ആ​​ഗ​​സ്റ്റ്​ 17ന്​ ​​പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്കാ​​ൻ മാ​​റ്റി. അ​​ഞ്ച് വ​​ർ​​ഷം ക​​ഠി​​ന ത​​ട​​വി​​ന് ശി​​ക്ഷി​​ച്ച ക​​ൽ​​പ​​റ്റ സെ​​ഷ​​ൻ​​സ് കോ​​ട​​തി ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​നെ​​തി​​രെ എം. ​​ഗീ​​താ​​ന​​ന്ദ​​ൻ, ബി​​നു, ര​​മേ​​ശ​​ൻ, അ​​നി​​ൽ​​കു​​മാ​​ർ എ​​ന്നി​​വ​​ർ ന​​ൽ​​കി​​യ അ​​പ്പീ​​ൽ ഹ​​ര​​ജി​​ക്കൊ​​പ്പ​​മാ​​ണ്​ അ​​പേ​​ക്ഷ​​യും​ ജ​​സ്റ്റി​​സ്​ എ. ​​ബ​​ദ​​റു​​ദ്ദീ​​ൻ മാ​​റ്റി​​യ​​ത്.

    അ​​പ്പീ​​ലി​​ൽ വാ​​ദ​​ത്തി​​നി​​ടെ ശി​​ക്ഷ മ​​ര​​വി​​പ്പി​​ച്ച്​ ജാ​​മ്യം അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന അ​​പേ​​ക്ഷ പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന്​ ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ർ ആ​​വ​​ശ്യ​​പ്പെ​​ട്ട സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ സി.​​ബി.​​ഐ അ​​ഭി​​ഭാ​​ഷ​​ക​​ന്‍റെ കൂ​​ടി നി​​ർ​​ദേ​​ശം പ​​രി​​ഗ​​ണി​​ച്ചാ​​ണ്​ കേ​​സ്​ മാ​​റ്റി​​യ​​ത്. ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന​​ക്കു​​റ്റം ‘പ്ര​​ഥ​​മ​​ദൃ​​ഷ്ട്യ’ നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​മെ​​ന്ന് വി​​ല​​യി​​രു​​ത്തി സെ​​ഷ​​ൻ​​സ് കോ​​ട​​തി ശി​​ക്ഷ വി​​ധി​​ച്ച​​ത് തെ​​റ്റാ​​ണെ​​ന്ന​​ത​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള വാ​​ദ​​മാ​​ണ് ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ർ ഉ​​ന്ന​​യി​​ക്കു​​ന്ന​​ത്.

    അ​​ന്തി​​മ ഉ​​ത്ത​​ര​​വി​​ൽ പ്ര​​ഥ​​മ​​ദൃ​​ഷ്ട്യ കു​​റ്റം തെ​​ളി​​ഞ്ഞു​​വെ​​ന്ന​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള പ്ര​​യോ​​ഗ​​ങ്ങ​​ൾ ന​​ട​​ത്തി​​യ വി​​ചാ​​ര​​ണ​​ക്കോ​​ട​​തി ന​​ട​​പ​​ടി​​യെ നേ​​ര​​ത്തെ ഹൈ​​കോ​​ട​​തി വി​​മ​​ർ​​ശി​​ച്ചി​​രു​​ന്നു. നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യി സം​​ഘം ചേ​​ര​​ൽ കു​​റ്റം ചു​​മ​​ത്തി​​യി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നും ഗൂ​​ഢാ​​ലോ​​ച​​ന​​ക്കു​​റ്റം ചു​​മ​​ത്തി​​യ​​താ​​യും ഹ​​ര​​ജി​​ക്കാ​​ർ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്നു. നി​​യ​​മ​​വി​​രു​​ദ്ധ​​മാ​​യി സം​​ഘം ചേ​​ര​​ൽ കു​​റ്റം നി​​ല​​നി​​ൽ​​ക്കു​​ന്നു​​ണ്ടോ​​യെ​​ന്ന കാ​​ര്യ​​ത്തി​​ൽ കോ​​ട​​തി​ പ്രോ​​സി​​ക്യൂ​​ഷ​​ന്‍റെ നി​​ല​​പാ​​ട് തേ​​ടി.

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    TAGS:m geethanandanbail pleaHigh courtMuthanga caseWayanad
    News Summary - മുത്തങ്ങ കേസിൽ ശിക്ഷ ഇളവ് തേടിയ ഹരജി 17ന്
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