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    Kerala
    Posted On
    date_range 5 Aug 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Aug 2026 10:34 AM IST

    മുതലപ്പൊഴി അപകടം; അഞ്ചുദിനം പിന്നിട്ടിട്ടും ഷിജിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല

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    തി​ര​ച്ചി​ലി​ന് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മു​ങ്ങ​ൽ​വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സേ​വ​നം തേ​ട​ണ​മെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം
    മുതലപ്പൊഴി അപകടം; അഞ്ചുദിനം പിന്നിട്ടിട്ടും ഷിജിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല
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    മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി ക​ട​ലി​ൽ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ബോ​ട്ട്

    ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴ്: മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി അ​പ​ക​ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ് അ​ഞ്ചു​ദി​നം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും കാ​ണാ​താ​യ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. അ​ഞ്ചു​തെ​ങ്ങ് കൊ​ച്ചു​മെ​ത്ത​ൻ ക​ട​വ് ഷെ​ക്കേ​ന ഭ​വ​നി​ൽ ഷി​ജി​നെ (32) വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ൽ ബോ​ട്ട​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ കാ​ണാ​താ​യ​ത്. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വൈ​കു​ന്തോ​റും ജീ​വ​ൻ​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ കു​റ​യു​മെ​ന്ന് മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ നി​ര​ന്ത​രം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ്.

    മു​ത​ല​പ്പൊ​ഴി​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലും അ​താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്. അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യി 15 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് കാ​ര്യ​മാ​യ തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. ഷി​ജി​നാ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ലി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മു​ങ്ങ​ൽ​വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ സേ​വ​നം തേ​ട​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം. പു​ലി​മു​ട്ടി​ലെ ക​ല്ലു​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹം കു​ടു​ങ്ങി​ക്കി​ട​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കു​ടും​ബം സം​ശ​യി​ക്കു​ന്നു.

    പു​ലി​മു​ട്ടി​ന് അ​ടു​ത്തു​വ​രെ ഷി​ജി​ൻ നീ​ന്തി​യെ​ത്തി​യ​താ​യി ദൃ​ക്സാ​ക്ഷി​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മു​ങ്ങ​ൽ​വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ തി​ര​ച്ചി​ലി​ന് ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും കു​ടും​ബം പ​റ​യു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​നു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്ധ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സാ​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ്, മ​റൈ​ൻ എ​ൻ​ഫോ​ഴ്സ്മെ​ന്റ്, നേ​വി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​പ്പ​ലോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഹെ​ലി​കോ​പ്റ്റ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ എ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​ത്ത​ര​മൊ​രു തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കാ​യി​ല്ല. ആ​ധു​നി​ക​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് ക​പ്പ​ൽ, നേ​വി​യു​ടെ ഹെ​ലി​കോ​പ്ട​ർ, ഡ്രോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള തി​ര​ച്ചി​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ന​ട​ന്ന​ത് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ്.

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    TAGS:fishing boatFishermanBoat accidentsMuthalapozhi Accident
    News Summary - മുതലപ്പൊഴി അപകടം; അഞ്ചുദിനം പിന്നിട്ടിട്ടും ഷിജിനെ കണ്ടെത്താനായില്ല
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