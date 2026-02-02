Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    2 Feb 2026 4:59 PM IST
    Updated On
    2 Feb 2026 4:59 PM IST

    ലീഗിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയാണ് -വി. മുരളീധൻ

    ലീഗിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദം മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയാണ് -വി. മുരളീധൻ
    തിരുവനന്തപുരം: യു.ഡി.എഫ് ഭരണത്തിലെത്തിയാൽ കസേരയിൽ മാത്രമേ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുണ്ടാകൂ എന്നും ഭരിക്കുന്നത് മുസ്‌ലിം ലീഗായിരിക്കുമെന്നും ബി.ജെ.പി നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ വി. മുരളീധരൻ. ലീഗിന്റെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി പദ ആവശ്യം മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയാണെന്നും വി. മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട്​ പറഞ്ഞു.

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ യു.ഡി.എഫിന്റെ തനിനിറം പുറത്തുവരികയാണ്​. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി സർക്കാരിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് മുസ്‌ലിം ലീഗ്. അവർ ഭരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റ് മത ന്യൂനപക്ഷ-ഭൂരിപക്ഷ സമുദായങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതങ്ങൾ നിരവധിയാണ്​.

    കോൺഗ്രസ് - ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി സഖ്യം, മുസ്‌ലിം ലീഗിന് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യം എന്നിവക്ക്​ പിന്നാലെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും ലീഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാടെന്നും വി. മുരളീധരൻ ചോദിച്ചു.

    TAGS:Muslim LeagueV MuraleedharanCongress
