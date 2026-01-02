Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    2 Jan 2026 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 10:25 PM IST

    യു.ഡി.എഫിനെ മുൻനിർത്തി ലീഗ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്​ മതഭരണം -വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

    യു.ഡി.എഫിനെ മുൻനിർത്തി ലീഗ് സ്വപ്നം കാണുന്നത്​ മതഭരണം -വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ
    വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു​വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത​ത്തി​നു​ണ്ടാ​യ ന​ഷ്ടം വെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യേ തീ​രൂ എ​ന്ന് ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ത​ന്നെ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ. അ​ടു​ത്ത തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നെ മു​ന്നി​ൽ നി​റു​ത്തി അ​ധി​കാ​ര​മേ​റി ലീ​ഗി​ന്റെ മ​ത​ഭ​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ സ്വ​പ്നം കാ​ണു​ന്ന​തെ​ന്നും ‘യോ​ഗ​നാ​ദം’ മു​ഖ​പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ വെ​ള​ളാ​പ്പ​ള്ളി ആ​രോ​പി​ച്ചു.

    ഇ​ട​തു സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ മൂ​ന്നാ​മ​തും ഭ​ര​ണ​മേ​റു​മെ​ന്ന സ്ഥി​തി​യി​ലേ​ക്കാ​ണ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ലീ​ഗി​ന്‍റ​ത്​ ദി​വാ​സ്വ​പ്ന​മാ​യി അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ പ്രീ​ണ​ന​ങ്ങ​ളെ എ​സ്.​എ​ൻ.​ഡി.​പി യോ​ഗം എ​തി​ർ​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ളെ​യും എ​തി​ർ​ക്കും.

    ഈ​ഴ​വ​രാ​ദി പി​ന്നാ​ക്ക സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​വി​ടെ സി.​പി.​എം, സി.​പി.​ഐ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ഇ​ട​തു പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ന​ട്ടെ​ല്ല്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന് അ​ത് അ​റി​യാ​വു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് അ​വ​ർ സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​മാ​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ന​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ ആ ​ബോ​ധ്യ​മി​ല്ല. ഉ​യ​ർ​ന്ന ജാ​തി​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ട ഒ​രാ​ളോ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​യാ​ളോ ആ​ണ് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി​യ​തെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു ച​ർ​ച്ച​യോ ചാ​ന​ൽ പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​കു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല.

    ഒ​രു ത​ല​മു​തി​ർ​ന്ന സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​വി​നെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി കാ​റി​ൽ ക​യ​​റ്റി ഇ​രു​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ​ത് എ​ന്തോ രാ​ജ്യ​ദ്രോ​ഹം ചെ​യ്ത​തു പോ​ലെ വ​രു​ത്തി​ത്തീ​ർ​ക്കാ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത സൗ​ഹൃ​ദ​വും ബ​ഹു​മാ​ന​വും സ്‌​നേ​ഹ​വും ഉ​ണ്ട്. സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ല്ല രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും. പി​ന്നാ​ക്ക സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും അ​വ​ർ​ക്കു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അം​ഗീ​കാ​ര​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത​തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യാ​യി മാ​ത്ര​മേ ഈ ​വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ കാ​ണാ​നാ​കൂ. സ്വ​ന്തം മ​ത​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​ഹാ​ന്മാ​രാ​ണ് ത​ന്നെ വ​ർ​ഗീ​യ​വാ​ദി​യാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ പി​ന്നാ​ക്ക, അ​ധ:​സ്ഥി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ത​ന്റെ പ്ര​സം​ഗ​വും മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ്വ​മ​ത സ്‌​നേ​ഹ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​മ​ർ​ശ​ന​വും ഇ​തി​നൊ​ക്കെ ആ​ക്കം കൂ​ട്ടി​യെ​ന്നു മാ​ത്രം -അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

