Madhyamam
    Posted On
    date_range 30 March 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 30 March 2026 6:31 AM IST

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് ഷോ​ക്ക് @2006

    മ​ല​പ്പു​റം: മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലെ ദു​ര​ന്ത വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് 2006. ആ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​ത്. പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ള​ട​ക്കം തോ​റ്റു. ലീ​ഗ് കോ​ട്ട​ക​ൾ ത​ക​ർ​ന്നു.

    1987 മു​ത​ൽ നാ​ലു ത​വ​ണ ചെ​ർ​ക്ക​ളം അ​ബ്ദു​ല്ല​യോ​ടൊ​പ്പം നി​ന്ന മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്ത് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ബി.​ജെ.​പി​ക്കും പി​ന്നി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പി​ന്ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ടു. ചെ​ർ​ക്ക​ളം അ​ബ്ദു​ല്ല (മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​​രം), പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി (കു​റ്റി​പ്പു​റം), ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ (തി​രൂ​ർ), എം.​കെ. മു​നീ​ർ (മ​ങ്ക​ട), പി. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് (പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ), ടി.​ടി. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ (മേ​പ്പ​യൂ​ർ), കെ.​എം. ഷാ​ജി (ഇ​ര​വി​പു​രം), ഉ​മ്മ​ർ പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല (​ബേ​പ്പൂ​ർ), മാ​യി​ൻ ഹാ​ജി (തി​രു​വ​മ്പാ​ടി), ടി.​പി.​എം. സാ​ഹി​ർ (കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ര​ണ്ട്) തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ തോ​റ്റു. പെ​രി​ങ്ങ​ളം, നോ​ർ​ത്ത് വ​യ​നാ​ട്, മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    22 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച​തി​ൽ ജ​യി​ച്ച​ത് എ​ട്ടി​ട​ത്തു​മാ​ത്രം. 16 സീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ത്ത​​​നെ എ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങി. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ സീ​റ്റി​ന്റെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​നാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ക്ഷീ​ണം സം​ഭ​വി​ക്കാ​റു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ആ ​പ​തി​വ് തെ​റ്റി​ച്ച് 2006ൽ ​ലീ​ഗി​ന്റെ സീ​റ്റു​ക​ൾ ഒ​റ്റ​യ​ക്ക​ത്തി​ലൊ​തു​ങ്ങി​യ​ത് രാ​ഷ്ട്രീ​യ കേ​ര​ള​ത്തെ ഞെ​ട്ടി​ച്ചു. സി.​ടി. അ​ഹ​മ്മ​ദ​ലി (കാ​സ​ർ​കോ​ട്), യു.​സി. രാ​മ​ൻ (കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം), കെ. ​മ​മ്മു​ണ്ണി​ഹാ​ജി (കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി), പി.​കെ. അ​ബ്‌​ദു​റ​ബ്ബ് (മ​ഞ്ചേ​രി), അ​ഡ്വ. എം. ​ഉ​മ്മ​ർ (മ​ല​പ്പു​റം), കു​ട്ടി അ​ഹ​മ്മ​ദ്‌​കു​ട്ടി (തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി), അ​ബ്‌​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ര​ണ്ട​ത്താ​ണി (താ​നൂ​ർ), ഇ​ബ്രാ​ഹിം​കു​ഞ്ഞ് (മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി) എ​ന്നി​വ​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Muslim LeagueShock
    News Summary - Shock to the Muslim League @2006
