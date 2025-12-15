Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:30 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:30 PM IST

    എസ്.ഡി.പി.ഐക്കെതിരെ ലീഗ് ബി.ജെ.പി സഹായം തേടി; കോഴിക്കോട് അഴിയൂർ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയവിടങ്ങളിൽ ഡീൽ നടന്നു -സി.പി.എ. ലത്തീഫ്

    എസ്.ഡി.പി.ഐക്കെതിരെ ലീഗ് ബി.ജെ.പി സഹായം തേടി; കോഴിക്കോട് അഴിയൂർ, കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയവിടങ്ങളിൽ ഡീൽ നടന്നു -സി.പി.എ. ലത്തീഫ്
    കോഴിക്കോട്​: എസ്​.ഡി.പി.ഐയെ തോൽപിക്കാൻ മുസ്​ലിം ലീഗ്​ ബി.ജെ.പിയുടെ സഹായം തേടിയെന്ന്​ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ്​ സി.പി.എ. ലത്തീഫ്​ വാർത്തസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു. കോഴിക്കോട്​ അഴിയൂർ, കാസർകോട്,​ മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡീൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്​.

    മലബാറിൽ തങ്ങൾക്ക്​ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കിയത്​ മുസ്​ലിം ലീഗിന്‍റെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്​ കാരണമാണ്​. എസ്​.ഡി.പി.ഐയെ കോർണർ ചെയ്തായിരുന്നു ലീഗിന്‍റെ പ്രവർത്തനമെന്നും ലത്തീഫ്​ പറഞ്ഞു.

    മുന്നണികളുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഒ​റ്റക്ക്​ മത്സരിച്ച്​ 102 സീറ്റുകൾ നേടാനായത്​ അഭിമാനകരമാണ്​. 277 വാർഡുകളിൽ എസ്​.ഡി.പി.ഐ സ്ഥാനാർഥികൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്​ എത്തി. 16 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ആര്​ ഭരിക്കണമെന്ന്​ എസ്​.ഡി.പി.ഐ തീരുമാനിക്കുന്ന നിലയുമുണ്ട്​. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്​ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Muslim LeagueBJP keralaSDPI
