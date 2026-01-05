Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    എസ്​.ഐ.ആറിൽ സജീവമായി ഇടപെടുമെന്ന്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​; ജ​നു​വ​രി 10ന്​ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​​ട്ടാ​കെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ്​

    എസ്​.ഐ.ആറിൽ സജീവമായി ഇടപെടുമെന്ന്​ മുസ്​ലിം ലീഗ്​; ജ​നു​വ​രി 10ന്​ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​​ട്ടാ​കെ പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ്​
    പി.എം.എ സലാം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടാ​ൻ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ തീ​രു​മാ​നം. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ർ​ഹ​ർ പു​റ​ത്താ​വാ​തി​രി​ക്കാ​നും അ​ന​ർ​ഹ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും പാ​ർ​ട്ടി ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ തീ​രു​മാ​നം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച്​ ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ. സ​ലാം വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നു​വ​രി 10ന്​ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്തൊ​​ട്ടാ​കെ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്, മു​നി​സി​പ്പ​ൽ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ശോ​ധ​ന ക്യാ​മ്പ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ​ബി.​ജെ.​പി​ക്ക്​ മേ​ധാ​വി​ത്വ​മു​ള്ള മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ന​ർ​ഹ​രാ​യ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ചേ​ർ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​ണ്.

    ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ൽ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​ത്​ ഭ​ര​ണ​സ്വാ​ധീ​ന​വും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കാ​രാ​യ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും അ​ന​ർ​ഹ​രെ തി​രു​കി​ക്ക​യ​റ്റി​യാ​ണെ​ന്ന്​​ സം​ശ​യി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ്​ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​തും സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​ക്ക​ളെ ക​ള്ള​ക്കേ​സി​ൽ കു​ടു​ക്കി അ​വ​രു​ടെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ ത​ക​ർ​ക്കു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ്റ്റ് ശൈ​ലി​യാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ യോ​ഗം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച പ്ര​മേ​യം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി. എ​ല്ലാ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും കോ​ട​തി​യും തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ് ത​ള്ളി​യ കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നെ​തി​രെ സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്ത ന​ട​പ​ടി അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ല​ജ്ജാ​വ​ഹ​മാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ചെ​റു​ക്കു​മെ​ന്നും യോ​ഗം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മു​ദാ​യി​ക സൗ​ഹാ​ർ​ദം ത​ക​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മു​സ്‌​ലിം​ലീ​ഗി​നെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​മാ​യി വി​മ​ർ​ശി​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കു​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ മു​സ്‌​ലിം സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രാ​യാ​ലും അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    വെ​നി​സ്വേ​ല​യി​ലെ നി​ക​ള​സ് മ​ദൂ​റോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ അ​ട്ടി​മ​റി​ച്ച അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ന​ട​പ​ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​മേ​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹി​ന്ദു​ക്ക​ളും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ളും ബു​ദ്ധ​മ​ത​ക്കാ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​ക​ളാ​കു​ന്ന​താ​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ഉ​ത്ക​ണ്ഠ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​ള്ള ബാ​ധ്യ​ത അ​വി​ട​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നു​ണ്ടെ​ന്നും പ്ര​മേ​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ക്രി​സ്മ​സ് ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക്രി​സ്തീ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ക്രി​സ്ത്യാ​നി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​രെ​യു​ണ്ടാ​യ അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും യോ​ഗം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:PK KunhalikuttyIndian Union Muslim LeagueSadik Ali Shihab ThangalSIRKerala SIR
    News Summary - Muslim League says it will actively intervene in SIR
