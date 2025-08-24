Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:08 AM IST

    മുസ്‍ലിം ലീഗ് ദേശീയ ആസ്ഥാന മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്; സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി അടക്കം ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ​ൽ​ഹി കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്​ മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക്
    Muslim League, Qaide Millat Centre
    cancel
    camera_alt

    ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ്​ ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ഴ​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പി​ന്നി​ട്ട ഇ​ന്ത്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് ഡ​ൽ​ഹി ദ​രി​യാ​ഗ​ഞ്ചി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി പ​ണി​ത ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം ‘ഖാ​ഇ​ദേ മി​ല്ല​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ’ ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​വ് സോ​ണി​യ ഗാ​ന്ധി അ​ട​ക്കം മു​തി​ർ​ന്ന രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും.

    ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ വി​പു​ല​മാ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ​മാ​ജ് വാ​ദി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഖി​ലേ​ഷ് യാ​ദ​വ് അ​ട​ക്കം ഇ​ൻ​ഡ്യ മു​ന്ന​ണി നേ​താ​ക്ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രും പ​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ‘വോ​ട്ടു​ത​ട്ടി​പ്പ്​: ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ മ​ര​ണം’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി മു​തി​ർ​ന്ന അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​നും എം.​പി​യു​മാ​യ ക​പി​ൽ സി​ബ​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി 3,000 ത്തോ​ളം മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ​ത്തി.

    അ​ഞ്ചു നി​ല​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള സ​മു​ച്ച​യ​ത്തി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഓ​ഫിസു​ക​ൾ, പോ​ഷ​ക സം​ഘ​ട​ന ഓ​ഫിസു​ക​ൾ, മീ​റ്റി​ങ് ഹാ​ളു​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക് സ്പേ​സ്, കൊ​മേ​ഴ്സ്യ​ൽ സ്പേ​സ്, ബോ​ർ​ഡ് റൂം, ​കോ​ൺ​ഫറൻസ് ഹാ​ൾ, പ​ബ്ലി​ക് ഹാ​ൾ, ഡൈനി​ങ് ഏ​രി​യ, പ്രാ​ർ​ഥ​ന മു​റി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഓ​രോ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ന്റെ​യും ചി​ര​കാ​ല അ​ഭി​ലാ​ഷ​മാ​ണ് പൂ​വ​ണി​യു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ടനു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡ​ൽ​ഹി കേ​ര​ള ഹൗ​സി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്തസ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പാ​ണ​ക്കാ​ട്​ സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ്​ ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ആ​സ്ഥാ​ന മ​ന്ദി​രം വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ഉ​ത്ത​രേ​ന്ത്യ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മാ​കു​മെ​ന്നും സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ഇ​ൻ​ഡ്യ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്നും മ​റ്റു സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​വ​രോ​ടൊ​​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Muslim LeagueQaide Millat BuildingLatest NewsNational Headquarters
    News Summary - Muslim League National Headquarters building inaugurated today
    Similar News
    Next Story
    X