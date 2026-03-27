    Posted On
    date_range 27 March 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 27 March 2026 12:21 PM IST

    ലീ​ഗ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർക്ക് സോ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്

    ലീ​ഗ് എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർക്ക് സോ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്
    എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും ഓ​രോ ആ​റു​മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും പാ​ർ​ട്ടി സോ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ. ബി.​ജെ.​പി ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ വോ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഏ​കീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി അ​ക്കൗ​ണ്ട് തു​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ‘മാ​ധ‍്യ​മ’​ത്തി​ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച അ​ഭി​മു​ഖ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ്?

    • 2024ൽ ​ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലേ​ക്കും 2025ൽ ​ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും ന​ട​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ജ​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്. 2021ൽ ​ര​ണ്ടാം ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്ന ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ ഉ​പ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ​ലി​യ വി​ജ​യം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​നാ​യി. അ​ന്നൊ​ക്കെ ഞ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടും എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ജ​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ ​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​രു സ​ർ​ക്കാ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ന് പു​റ​മെ പ​ല കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ളും അ​നു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​ല തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​തി​രാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും വീ​ഴ്ച​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രാ​യ ജ​ന​വി​കാ​രം അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കാം എ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലെ വ​ലി​യ വി​ജ​യം ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. അ​മി​ത ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കി​യാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ഭ​ര​ണ​മാ​റ്റം സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ടാ​കും.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ?

    • സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഒ​രു മാ​റ്റ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ന്ദ​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ഭ​ര​ണ​മാ​ണ് ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​രു വ​കു​പ്പി​ലും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​കാ​ര​പ്ര​ദ​മാ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ഭ‍്യാ​സ-​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​രാ​ജ​യം സ​മ്മ​തി​ച്ച് മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല ലോ​കാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​കേ​ര​ള മോ​ഡ​ലി​ന്‍റെ നി​ല​വാ​രം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​റി​നാ​യി​ല്ല. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പോ​ലും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ്പൂ​ർ​ണ പ​രാ​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ലൊ​ക്കെ സ​മ​ഗ്ര മാ​റ്റ​മാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് വി​വി​ധ കോ​ൺ​ക്ലേ​വു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് എ​ന്തൊ​ക്കെ ചെ​യ്യാ​നാ​കും എ​ന്ന​തു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യാ​ണ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വു​ക​ളി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഉ​മ്മ​ൻ ചാ​ണ്ടി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ്ര​ധാ​ന ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണം. ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ജ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്കും. യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കും.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ൽ യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും പു​തു​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ൽ​കി​യ പ്രാ​മു​ഖ്യ​ത്തി​ലൂ​ടെ, പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ ര​ണ്ടാം​നി​ര​യെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണോ ല​ക്ഷ്യം?

    • അ​തെ. യു​വ​നേ​താ​ക്ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ ധാ​രാ​ള​മു​ണ്ട്. എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ലൂ​ടെ​യും യൂ​ത്ത് ലീ​ഗി​ലൂ​ടെ​യും വ​ള​ർ​ന്നു​വ​ന്ന യു​വ​നി​ര​യെ അ​ക്കൊ​മ​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യും അ​വ​ർ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​രു​ക​യു​മാ​ണ് ചെ​യ്ത​ത്. ര​ണ്ടാം നി​ര ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ​ല്ലോ. അ​തി​ന് പു​തി​യ ആ​ളു​ക​ൾ രം​ഗ​ത്തു​വ​രു​ക​യും അ​വ​രെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് ഇ​തു​പോ​ലെ ക​ട​ന്നു​വ​ന്ന​വ​രാ​ണ​ല്ലോ. അ​തു​പോ​ലെ മ​റ്റൊ​രു ടീ​മി​നെ​യും വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി. ഭാ​വി കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഒ​രു​പാ​ട് സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് ക​ഴി​യും.

    സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി പോ​സി​റ്റി​വാ​യി കാ​ണു​ന്നു​ണ്ടോ?

    • ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​മ​ല്ല ഉ​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും പ്രാ​പ്തി തെ​ളി​യി​ച്ച ആ​ളു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​പ്പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ പ​റ്റി​യെ​ന്ന് വ​രി​ല്ല​ല്ലോ. അ​പ്പോ​ൾ ചി​ല​ർ അ​തൃ​പ്തി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് സ്വാ​ഭാ​വി​കം. അ​ത് സ്ഥി​ര​മാ​യ അ​തൃ​പ്തി​യ​ല്ല. അ​വ​രെ​ല്ലാം പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് പ​രി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​വു​ക​യാ​ണ്.

    ലീ​ഗി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ര​ണ്ടു വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ടം ന​ൽ​കി. ജ​യി​ക്കാ​വു​ന്ന സീ​റ്റി​ൽ ത​ന്നെ​യാ​ണ് അ​വ​രെ നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. പോ​രാ​ടി ജ​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളെ​യാ​ണ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് സി.​പി.​എം-​ബി.​ജെ.​പി ഡീ​ൽ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തെ താ​ങ്ക​ൾ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്നു?

    • കു​റ​ച്ച് കാ​ല​മാ​യു​ള്ള സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്‍റെ​യും ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ അ​ങ്ങ​നെ സം​ശ​യി​ക്ക​ത്ത​ക്ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​നാ​കും. അ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തെ ത​ള്ളി​ക്ക​ള​യാ​നാ​വി​ല്ല.

    ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റം ത​ട​ഞ്ഞ് മ​തേ​ത​ര​ത്വം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ‍്യം. ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും അ​താ​ണ്. അ​തി​ന് വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യം ആ​ര് കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചാ​ലും ഇ​വി​ടെ വി​ല​പ്പോ​വി​ല്ല. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ പ​ര​സ്യ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ​വ​രെ സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​നു​കൂ​ലി​ക്കു​ക​യു​ണ്ടാ​യ​ല്ലോ.

    എ​ന്നാ​ൽ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ-​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ ധ്രു​വീ​ക​ര​ണം കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​നു​ഗു​ണ​മ​ല്ല എ​ന്ന വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലാ​ണ് ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പൊ​തു​സ്വ​ഭാ​വം അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്. സാ​മൂ​ഹി​ക സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വ​മാ​ണ് ന​മു​ക്കാ​വ​ശ്യം. അ​തി​നെ​തി​രാ​യ ഏ​ത് ഡീ​ലി​നെ​യും കേ​ര​ള ജ​ന​ത ത​ള്ളി​ക്ക​ള‍യും.

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ട​ത്തി​യ വ​ർ​ഗീ​യ പ​രാ​മ​ർ​ശം ലീ​ഗി​നെ​തി​രാ​യ വി​മ​ർ​ശ​നം മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​ന്ന മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച്?

    • അ​ത് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി മു​മ്പും പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ത​ന്ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ​ത്.

    പി.​കെ. ശ​ശി​യെ​പ്പോ​ലു​ള്ള​വ​രെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വി​ല്ലേ?

    • ഈ ​പ്ര​വ​ണ​ത​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ച്ച​ത് സി.​പി.​എ​മ്മാ​ണ്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ അ​സം​തൃ​പ്ത​രെ ക​ണ്ടെ​ത്തി മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും മ​ന്ത്രി​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. അ​തി​ന്‍റെ തു​ട​ർ​ച്ച മ​റ്റു മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ലേ​ക്കും വ​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് മാ​ത്രം.

    ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ലീ​ഗ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ ആ​റു മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ പാ​ർ​ട്ടി ഓ​ഡി​റ്റി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന് താ​ങ്ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ല്ലോ. പു​തി​യ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ​ക്ക് ഓ​ഡി​റ്റി​ങ്

    ബാ​ധ​ക​മാ​ക്കു​മോ?

    • തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും. എ​ല്ലാ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും അ​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ജ​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റ​ഡി ക്ലാ​സു​ക​ൾ ന​ൽ​കും. നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ, നി​യ​മ​സ​ഭാ പ്ര​സം​ഗം, മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പാ​ർ​ട്ടി കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രെ​യും മ​ന്ത്രി​മാ​രെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ ഓ​ഡി​റ്റി​ന് വി​ധേ​യ​മാ​ക്കും. ഓ​രോ ആ​റു​മാ​സം കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും അ​വ​രു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യ​ൻ യു​ദ്ധ​ത്തി​ന്റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ഗ​ൾ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നാ​യി മാ​ത്രം നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര മു​ട​ങ്ങാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട​ല്ലോ. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്നു?

    • നാ​ട്ടി​ലെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വ​ള​രെ താ​ൽ​പ​ര്യം കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​വ​രാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​രെ​ല്ലാം വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. ഈ ​യു​ദ്ധ​സാ​ഹ​ച​ര്യം അ​വ​രു​ടെ യാ​ത്ര പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ട്ടി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ല പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ട്. അ​ത് അ​വ​രെ​പ്പോ​ലെ ന​മു​ക്കും പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്.-

    മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ലാ വി​ഭ​ജ​ന​മെ​ന്ന ച​ർ​ച്ച പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട​ല്ലോ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ലീ​ഗി​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യം? യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ റ​വ​ന്യൂ ജി​ല്ലാ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മോ?

    • മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജ​ന​സം​ഖ‍്യാ​നു​പാ​തി​ക​മാ​യി പ​ല ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണം ആ​വ​ശ്യ​മാ​യി വ​രും. യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​ച്ച് വി​ദ​ഗ്ധ​രു​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ലോ​ചി​ച്ച് അ​തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്ത് ന​ട​പ്പാ​ക്കും.

    യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് എ​ത്ര സീ​റ്റ് കി​ട്ടു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ? 100 ക​ട​ക്കു​മോ? ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ലീ​ഗ് വി​ജ​യി​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​യി​രി​ക്കു​മോ ഇ​ത്?

    • പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് എ​പ്പോ​ഴും പ​റ​യു​ന്ന പ്ര​യോ​ഗ​മാ​ണ് ‘ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ്’ എ​ന്ന​ത്. 100 സീ​റ്റാ​ണ് ടീം ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ആ ​ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. മ​ല​ബാ​റി​ലും മ​ല​ബാ​റി​ന് പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക്കും.

    TAGS:Muslim LeagueMLAsocial auditing
    News Summary - Social auditing for league M.L.A. players
