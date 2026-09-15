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    ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ 35 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്‍ലിംലീഗ്

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    ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ പ​ദ​വി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടും
    ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ 35 സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുസ്‍ലിംലീഗ്
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    മ​ല​പ്പു​റം: ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് 35 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഘ​ട​ക​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​തൃ​ത്വം ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്താ​നി​രി​ക്കെ ലീ​ഗി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​വ​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി.

    നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രും പി​ന്നീ​ട് സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​യ​വ​രു​മാ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു​ധാ​ര​ണ. ര​ണ്ടാം​നി​ര നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് മു​റു​മു​റു​പ്പു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ല​രെ​യും പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ബോ​ർ​ഡും കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി, രാ​ഷ്ട്രീ​യ നി​യ​മ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്താ​വു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 150ഓ​ളം വ​രു​​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്.

    അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദ​വി​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മേ, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി, അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി നൂ​റി​ലേ​റെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്ത സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ, ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​മ​ട​ക്കം ചി​ല ​പ്ര​ധാ​ന പ​ദ​വി​ക​ൾ കൂ​ടി കി​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ലീ​ഗി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ണ്ട്. ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കാ​ല​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് കൈ​കാ​ര്യം​ചെ​യ്ത ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാ​നി​ട​യി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​നം ലീ​ഗി​ന് ല​ഭി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദി​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചേ​ക്കും. ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ധ​ന​കാ​ര്യ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്കും കെ.​പി.​എ മ​ജീ​ദ് താ​ൽ​പ​ര്യ​മ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഭ​ര​ണ​പ​രി​ഷ്കാ​ര ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​പ​ദ​വി മു​ൻ മ​ന്ത്രി എം.​കെ. മു​നീ​റി​ന് ഏ​റെ​ക്കു​റെ ഉ​റ​പ്പാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഫി ചാ​ലി​യം, മ​ല​പ്പു​റം ന​ഗ​ര​സ​ഭ മു​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ മു​ജീ​ബ് കാ​ടേ​രി, സി.​പി ചെ​റി​യ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, ടി.​ടി. ഇ​സ്മാ​യി​ൽ, ഉ​മ​ർ പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല, എം.​സി വ​ട​ക​ര തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ സ​ജീ​വ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ട്. ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ക​രീം ചേ​ലേ​രി, തൃ​ശൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് പി.​എം. സാ​ദി​ഖ​ലി, സി.​എ​ച്ച്. റ​ഷീ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ളു​ണ്ട്. മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ കെ.​എ​ൻ.​എ ഖാ​ദ​ർ, പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ദ​വി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ച​ര​ട് വ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ര​ള ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സ്ഥാ​നം ലീ​ഗി​ന് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ഈ ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദി​​​​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചേ​ക്കും.

    വ​നി​ത ലീ​ഗ് നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ സു​ഹ്റ മ​മ്പാ​ട്, ജ​യ​ന്തി രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സാ​ധ്യ​ത​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് യൂ​ത്ത് ലീ​ഗ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചേ​ക്കും. പാ​ർ​ട്ടി​ക്ക് മ​ന്ത്രി​മാ​രും എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രു​മി​ല്ലാ​ത്ത ജി​ല്ല​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കും. ഈ ​മാ​സം 20ന​കം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ധാ​ര​ണ​യാ​കു​മെ​​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. ലീ​ഗി​ൽ ഒ​റ്റ​പ്പ​ദ​വി തീ​രു​മാ​നം ക​ര്‍ശ​ന​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ല്‍, ബോ​ർ​ഡ്, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ പാ​ർ​ട്ടി പ​ദ​വി​ക​ൾ ഒ​ഴി​യേ​ണ്ടി​വ​രും.

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    News Summary - Muslim League Demands Chairperson Posts in 35 Boards and Corporations
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