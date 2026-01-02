Begin typing your search above and press return to search.
    സമുദായ സ്ഥാപന കണക്ക്; സർക്കാർ ധവളപത്രമിറക്കണമെന്ന് മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത്

    ക​ണ്ണൂ​ർ: സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഓ​രോ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​നും എ​ത്ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി​യെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി സ​ർ​ക്കാ​ർ ധ​വ​ള​പ​ത്രം ഇ​റ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള മു​സ്‌​ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹീ​മു​ൽ ഖ​ലീ​ൽ അ​ൽ ബു​ഖാ​രി. മ​ത, രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ ചേ​രി​തി​രി​വ​ല്ല ഉ​ണ്ടാ​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി ന​ടേ​ശ​ൻ ന​ട​ത്തി​യ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളോ​ട് ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നെ അ​പ​മാ​നി​ച്ച വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. സ​മു​ദാ​യ​നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ഇ​ത്ത​രം പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടാ​ക്കും. സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ഒ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് നേ​താ​ക്ക​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ​യും ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​യ​ല്ല.

    എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടേ​താ​യ രീ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​രു സ​മ​സ്ത​ക​ളും ഒ​ന്നാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ലൂ​ടെ അ​ക​ലം കു​റ​ഞ്ഞു വ​രു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​ത് പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വ​ണ്ടൂ​ർ അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഫൈ​സി, എ​ൻ. അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല, പി.​കെ. അ​ലി​ക്കു​ഞ്ഞി ദാ​രി​മി, ഹ​നീ​ഫ് പാ​നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:institutionsMuslim JamaatKhalil Al Bukhari thangal
