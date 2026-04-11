Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുറുകി ബേപ്പൂരും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 11 April 2026 8:14 AM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 8:14 AM IST

    മുറുകി ബേപ്പൂരും വടകരയും​ ​പേരാമ്പ്രയും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: ജി​ല്ല​യി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന ബേ​പ്പൂ​രി​ൽ പി.​വി. അ​ൻ​വ​റും വി​ജ​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​നം 2021ലെ​ക്കാ​ൾ അ​ധി​ക​മാ​യ​ത്​ മ​ണ്ഡ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​മെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന്​ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും മ​ന്ത്രി പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റി​യാ​സും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. 2021ൽ 78.05 ​ശ​ത​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​ളി​ങ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 83.77 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ്. ഇ​വി​ടെ ബി.​ജെ.​പി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യ​പ്ര​കാ​ശ്​ ബാ​ബു പി​ടി​ക്കു​ന്ന വോ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത വോ​ട്ടി​ന്‍റെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തി​ൽ റി​യാ​സ്​ ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ അ​ടി​യൊ​ഴു​ക്കു​ണ്ടാ​വു​ക​യും വോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്​​താ​ൽ ഇ​വി​ടെ അ​ൻ​വ​ർ അ​ട്ടി​മ​റി ജ​യം നേ​ടു​മെ​ന്ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ശ്ര​ദ്ധേ​യ മ​ത്സ​രം ന​ട​ന്ന പേ​രാ​മ്പ്ര​യി​ൽ 15000ഓ​ളം വോ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​റി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​തു​മു​ന്ന​ണി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ടി.​പി. രാ​മ​കൃ​ഷ്ണ​നെ​തി​രെ ഫാ​ത്തി​മ ത​ഹ്​​ലി​യ അ​ട്ടി​മ​റി വി​ജ​യം നേ​ടു​​മെ​ന്നാ​ണ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​ളി​ങ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്​ ബ​ല​മേ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ 80.17 ശ​ത​മാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന പോ​ളി​ങ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ 81.56 ആ​യി ഉ​യ​ർ​ന്നു.

    വ​ട​ക​ര​യി​ൽ പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന തു​ണ​യാ​കു​മെ​ന്ന്​ ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും അ​വ​കാ​​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ ത​രം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ത്തി​ൽ കെ.​കെ. ര​മ വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ 79.33 ശ​ത​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്ന പോ​ളി​ങ്ങി​ൽ നേ​രി​യ വ​ർ​ധ​ന മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യു​ള്ള​ത്​ -79.51. എ​ല്ലാ ത​വ​ണ​യും വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​നെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ അ​ഭാ​വ​വും എ​സ്.​ഡി.​പി.​ഐ വോ​ട്ടു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ മ​റി​യു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ചി​ല ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്​ ഇ​ല്ലാ​തെ​യു​മി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kerala politicsUDFLDFlatestKerala Assembly Election 2026
    News Summary - Muruki Beypore, Vadakara and Perambra
    X