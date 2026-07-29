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    Kerala
    Posted On
    date_range 29 July 2026 11:13 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 11:13 PM IST

    25വർഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ കൊലക്കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

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    25വർഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ കൊലക്കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ
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    ക​ണ്ണൂ​ർ: പൊ​ലീ​സി​നെ വെ​ട്ടി​ച്ച് 25 വ​ർ​ഷം ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി പി​ടി​യി​ൽ. 2001ൽ ​ന​ട​ന്ന വേ​റ്റു​മ്മ​ൽ ര​തീ​ഷ് വ​ധ​ക്കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി പി​ടി​കി​ട്ടാ​പ്പു​ള്ളി​യാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ക​തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി സി.​എ​ച്ച്. അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ​യാ​ണ് (58) പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​നു​​ശേ​ഷം നാ​ടും വീ​ടു​മാ​യി ബ​ന്ധം പു​ല​ർ​ത്താ​തി​രു​ന്ന പ്ര​തി വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത്. ആ​ദ്യ​ത്തെ 10 വ​ർ​ഷം പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി മൈ​സൂ​രു, ബം​ഗ​ളൂ​രു, മും​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. 15 വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, പ​ഴ​യ​ങ്ങാ​ടി, കു​റു​മാ​ത്തൂ​ർ, നി​ടു​മു​ണ്ട എ​ന്നീ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ട്ടു​ക​ട ന​ട​ത്തി ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം പേ​ര് മാ​റ്റാ​തെ പു​തി​യ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വേ​ഷ​ത്തി​ലും രൂ​പ​ത്തി​ലും മാ​റ്റം വ​ന്ന​തോ​ടെ പൊ​ലീ​സി​ന് പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബി.​വി. വി​ജ​യ ഭ​ര​ത് റെ​ഢി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക സം​ഘം അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​കു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ, ചെ​ന്നൈ, ബം​ഗ​ളൂ​രു, മൈ​സൂ​രു തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​യു​ടെ​യും അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​യാ​ളു​ക​ളു​ടെ​യും വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ശേ​ഖ​രി​ച്ചു. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ഭാ​ഗ​ത്തു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​രാ​ഴ്ച​യാ​യി പ​യ്യ​ന്നൂ​രി​ലെ​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​യ ര​ഹ​സ്യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ച കു​റു​മാ​ത്തൂ​ർ നി​ടു​മു​ണ്ട എ​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തു​നി​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

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    TAGS:keralamSuspectMurder CaseKerala
    News Summary - 25വർഷം ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ കൊലക്കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ
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