Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസി.പി.എമ്മിനെ ട്രോളി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:04 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:04 PM IST

    സി.പി.എമ്മിനെ ട്രോളി മുരളീധരൻ; ‘കള്ളവോട്ടിനായി വിടുന്നവർ പോലും പാർട്ടിക്ക്​ ചെയ്യുന്നില്ല’

    text_fields
    bookmark_border
    Muraleedharan,CPM,trolls/criticism,fake votes,party loyalty, മുരളീധരൻ, സി.പി.എം, വ്യാജവോട്ട്,
    cancel
    camera_alt

    കെ. മുരളീധരൻ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സി.​പി.​എ​മ്മി​നെ ട്രോ​ളി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​​ ​നേ​താ​വ്​ കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ. സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്​ പ​ഴ​യ​പോ​ലെ കേ​ഡ​ർ സം​വി​ധാ​ന​മൊ​ന്നും ഇ​ല്ലെ​ന്നും ക​ള്ള​വോ​ട്ട്​ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു​വി​ടു​ന്ന​വ​ർ പോ​ലും അ​വ​ർ​ക്ക്​ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​രി​ഹ​സി​ച്ചു. മാ​ർ​ക്സി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ വ​ന്ന മൂ​ല്യ​ച്യൂ​തി ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം നി​രാ​ശ​രാ​ക്കി​യ​ത് അ​വ​രു​ടെ കേ​ഡ​ർ വോ​ട്ടു​ക​ളെ​യാ​ണ്. അ​തും ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ലെ കു​റ​വ്​ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു കു​റ​വും വ​രു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ടാ​യ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മാ​ണ്​ കു​റ​വി​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ വീ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യി. ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടാ​തെ​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​ത്തെ ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ വോ​ട്ട് ചേ​ർ​ത്ത​ത്. ഒ​രു കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പോ​ളി​ങ്​ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലും മ​ക്ക​ൾ മ​റ്റൊ​രു പോ​ളി​ങ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ലു​മാ​യി. ഇ​ത്​ വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡ്​ മാ​റി​യ​വ​ർ വോ​ട്ടി​​​ല്ലെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​യി​ൽ വി​ട്ടു​നി​ന്നു. 2020ൽ ​വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്ക്​ പോ​ലും വോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി വ​ന്നു.

    മ​രി​ച്ചു​പോ​യ​വ​രു​ടെ പേ​ര് പ​ല​യി​ട​ത്തും നീ​ക്കം ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ല്ലൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ഉ​പ​രി​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി വി​ദേ​ശ​ത്താ​ണ്. അ​വ​രാ​രും വോ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​ൻ വേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ നി​സ്സം​ഗ​ത പ​ല ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലും കാ​ണാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് പോ​ളി​ങ്​ ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ കു​റ​വ് ഒ​രി​ക്ക​ലും ഞ​ങ്ങ​ളെ ബാ​ധി​ക്കി​ല്ല. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​നി​ൽ 50 സീ​റ്റി​ന്​ മു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​കാ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:votingK MuraleedharanCPM
    News Summary - Muraleedharan trolls CPM; 'Even those who leave for fake votes are not doing anything for the party'
    Similar News
    Next Story
    X