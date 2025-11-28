Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 11:16 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 11:16 PM IST

    ആകാശ ഭക്ഷണശാലയിലെ അപകടം: രക്ഷാപ്രവർത്തനം രണ്ട്​ മണിക്കൂർ

    Munnar Acident
    1. ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ദൂ​ര ദൃ​ശ്യം 2. അ​ടി​മാ​ലി ആ​ന​ച്ചാ​ലി​ൽ സ്​​കൈ ഡൈ​നി​ങ്ങി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ​വ​രെ അ​ഗ്​​നി​ര​ക്ഷ സേ​ന ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു

    Listen to this Article

    അടിമാലി: നൂറടി ഉയരത്തിലുള്ള ആകാശ ഭക്ഷണശാലയിൽ കുടുങ്ങിയ സഞ്ചാരികളെ അഗ്​നി രക്ഷാ സേന രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്​ അതിസാഹസികമായി. ആകാശ ഭക്ഷണശാല ജീവനക്കാർ ഏറെ പരിശ്രമിച്ചിട്ടും താഴെയിറക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ്​ ഫയർഫോഴ്സിനെ വിവരം അറിയിച്ചത്​. സേന എത്തു​മ്പോൾ കാണുന്നത്​ കുട്ടികളെയുമായി ഭീതി പൂണ്ട്​ നിസ്സഹായരായി മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെയാണ്​.

    മൂന്നാർ നിലയത്തിലെ അസി.സ്​റ്റേഷൻ ഓഫിസർ അജയകുമാറും ജീവനക്കാരിലൊരാളും ചേർന്ന് കയറിലൂടെ മുകളിലെത്തി. ​അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് അതി സാഹസികമായി താഴേക്കിറക്കുകയായിരുന്നു. താഴെ വല വിരിച്ചായിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തനം. വിവരമറിഞ്ഞ്​ നൂറ്​ കണക്കിന്​ നാട്ടുകാരും തടിച്ചു കൂടി. കുട്ടികളടക്കം മുകളിൽ കുടുങ്ങിയത്​​ കണ്ട്​ നിന്നവരെ ആശങ്കയിലാക്കി. സേനാംഗങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയായി താഴെ ഇറക്കുന്നത്​ നെഞ്ചിടിപ്പോടെയാണ്​ പലരും കണ്ടു നിന്നത്​​.

    സെൻസർ തകരാറിനെ തുടർന്ന്​ ക്രെയിനിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഹാങ്ങിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നൂറടി ഉയരത്തിൽ കുടുങ്ങിയതാണ്​ അപകട കാരണമെന്നാണ് അഗ്​നിരക്ഷ സേനയുടെ​ നിഗമനം. അടിമാലി, മൂന്നാർ, ഇടുക്കി അഗ്​നി രക്ഷ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി വാഹനങ്ങളും ഇരുപതോളം സേനാംഗങ്ങളും നാട്ടുകാരും രക്ഷാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി.

    TAGS:fireforcemunnarKerala Newssky restaurant
