    date_range 27 April 2026 6:00 AM IST
    date_range 27 April 2026 6:00 AM IST

    മുണ്ടക്കെ-ചൂരൽമല ഉരുൾദുരന്തം: മുസ്‍ലിം ലീഗിന്റെ സ്നേഹവീടുകളിൽ ഇന്ന് താമസം തുടങ്ങും

    ഇ​ന്ന് ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ

    ക​ൽ​പ​റ്റ: അ​നേ​കം ജീ​വി​ത​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​നു​ക​ളും ഉ​രു​ളി​ലാ​ഴ്ത്തി​യ മ​ഹാ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള അ​തി​ജീ​വ​ന​പാ​ത​യി​ൽ പു​തി​യ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ. മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് ഒ​രു​ക്കി​യ 51 സ്നേ​ഹ വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച താ​മ​സം തു​ട​ങ്ങും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ അ​ടു​ത്ത​ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്കും സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ക. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശ​ന​മി​ല്ല. ഗു​ണ ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ മാ​ത്രം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ അ​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ​ത മാ​നി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യേ​ക്കാ​വു​ന്ന ജ​ന​ത്തി​ര​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മെ​ന്നും മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ. സ​ലാം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന 105 വീ​ടു​ക​ളി​ൽ 51 എ​ണ്ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​യു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. മു​ട്ടി​ൽ-​മേ​പ്പാ​ടി സം​സ്ഥാ​ന പാ​ത​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് തൃ​ക്കൈ​പ്പ​റ്റ വെ​ള്ളി​ത്തോ​ടാ​ണ് എ​ട്ടു സെ​ന്റി​ൽ 1060 ച​തു​ര​ശ്ര​യ​ടി​യി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മൂ​ന്ന് കി​ട​പ്പു​മു​റി​ക​ൾ, ര​ണ്ട് ശൗ​ചാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, അ​ടു​ക്ക​ള, ഡൈ​നി​ങ് ഹാ​ൾ, വ​ർ​ക്ക് ഏ​രി​യ, സി​റ്റൗ​ട്ട്, ക​ട്ട​പാ​കി​യ മു​റ്റം, മു​ൻ​വ​ശ​ത്ത് ഏ​ഴു മീ​റ്റ​ർ വീ​തി​യി​ൽ ടൈ​ൽ പാ​കി​യ റോ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ണ്ട്. ശു​ദ്ധ​ജ​ല​ത്തി​ന് കി​ണ​ർ കു​ഴി​ച്ച് ടാ​ങ്ക് സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വീ​ടു​ക​ൾ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം​നി​ല പ​ണി​യാ​നു​ള്ള ത​റ​ബ​ല ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം.

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഗു​ണ​ഭോ​ക്തൃ​പ്പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക​യും എ​ന്നാ​ൽ, സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന വീ​ട് വേ​ണ്ടെ​ന്നു​വെ​ച്ച് മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്ത​വ​രെ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച​ത്. മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​ത്ത​ന്നെ വീ​ടു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യാ​ണ് വെ​ള്ളി​ത്തോ​ട് ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥ​ലം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന വീ​ടു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​വും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഹാ​ൾ, പാ​ർ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ങ്ങും.

    ഗൃ​ഹ​പ്ര​വേ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    TAGS:Muslim Leaguewaynad newsChuralmalaLandslide disasterKerala News
    News Summary - Mundake-Chouralmala landslide disaster: Accommodation in Muslim League's love homes begins today
