    മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾദുരന്തം; ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്ന് ചെലവഴിച്ചത് 91.77 കോടി

    • ടൗ​ൺ​ഷി​പ് ഭൂ​മി​യി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ 78.63 ല​ക്ഷം
    • കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റാ​ൻ 36 ല​ക്ഷം
    ക​ൽ​പ​റ്റ: മു​ണ്ട​ക്കൈ ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ നി​ധി​യി​ലേ​ക്ക് ​പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ 773.98 കോ​ടി രൂ​പ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ വി​വി​ധ ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത് 91.77 കോ​ടി രൂ​പ. ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​രെ പു​ന​ര​ധി​വ​സി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി ക​ൽ​പ​റ്റ എ​ൽ​സ്റ്റ​ൺ എ​സ്റ്റേ​റ്റി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൗ​ൺ​ഷി​പ് ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് 78.63 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് 36 ല​ക്ഷ​വും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം അ​നു​വ​ദി​ച്ചു.

    ടൗ​ൺ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ​​പ്രോ​ജ​ക്ട് ഇം​പ്ലി​​മെ​ന്റ് യൂ​നി​റ്റ് (പി.​ഐ.​യു) ഓ​ഫി​സ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി 72.66 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ടൗ​ൺ​ഷി​പ് ഭൂ​മി​യി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​യു​ടെ നി​ര​വ​ധി പോ​സ്റ്റു​ക​ളും ലൈ​നു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​ത് മാ​റ്റാ​നാ​യി 78,63,690 രൂ​പ​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക്ക് ഭ​ര​ണാ​നു​മ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് വ​യ​നാ​ട് ക​ല​ക്ട​ർ ന​ൽ​കി​യ എ​സ്റ്റി​മേ​റ്റ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് തു​ക കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്. ഭൂ​മി​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ജ​ല അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​ര​വ​ധി പൈ​പ്പ് ലൈ​നു​ക​ളു​മു​ണ്ട്. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ 124 ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി റോ​ഡി​ന്റെ ച​രി​വു മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡ് പൊ​ളി​ക്ക​ണം. ഈ ​റോ​ഡി​ലൂ​ടെ കു​ടി​വെ​ള്ള പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത് ടൗ​ൺ​ഷി​പ്പി​ന്റെ അ​തി​രി​ലൂ​ടെ 2100 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​ര​ത്തി​ൽ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചാ​ലേ ജ​ല​വി​ത​ര​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കൂ. പൈ​പ്പ് ലൈ​ൻ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ണ് 36 ല​ക്ഷം രൂ​പ.

    മൂ​ന്ന് ഇ​ന​ത്തി​ലു​മാ​യു​ള്ള തു​ക മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ​നി​ധി​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന് റ​വ​ന്യൂ (ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) വ​കു​പ്പ് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​സ്ഥാ​ന ദു​ര​ന്ത​നി​വാ​ര​ണ (എ) ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

