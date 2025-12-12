Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    12 Dec 2025 7:03 AM IST
    Updated On
    12 Dec 2025 7:03 AM IST

    ഉരുൾ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് അവർ എത്തി

    ഉരുൾ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് അവർ എത്തി
    ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്ത ബാ​ധി​ത​ർ വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ബ​സി​ൽ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യി​ലെ ബൂ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്നു

    ചൂ​ര​ൽ​മ​ല (വ​യ​നാ​ട്): ചൂ​ര​ൽ​മ​ല, മു​ണ്ട​ക്കൈ ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യ ഉ​രു​ൾ​ദു​ര​ന്തം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​വും അ​ഞ്ചു​മാ​സ​വും പി​ന്നി​ടു​ന്നു. ബെ​യ്‍ലി പാ​ല​ത്തി​ന് ഇ​രു​വ​ശ​വും പു​ന്ന​പ്പു​ഴ​യു​ടെ ഓ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ശേ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ വ​ലി​യ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​പോ​ലെ... അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും ക​ഴി​യു​ന്ന​ത് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​രു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കാ​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​ക​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഒ​രു​ക്കി​യ വാ​ട​ക​വീ​ടു​ക​ളി​ൽ.

    ദു​ര​ന്ത​ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​ദ്യ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പ​ക്ഷേ അ​തി​ജീ​വി​ത​രി​ൽ പ​ല​രു​ടെ​യും വോ​ട്ടു​ക​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് വെ​ട്ടി​പ്പോ​യി​രി​ക്കു​ന്നു. മ​ഹാ​ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ മാ​ര​ക​മാ​യി പ​രി​​ക്കേ​റ്റ് കി​ട​പ്പി​ലാ​യ​വ​ർ​ക്കും വോ​ട്ടു​ചെ​യ്യാ​നാ​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ത​ന്നെ വോ​ട്ടു​ച​യ്യാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ് വി​ന​യാ​യ​ത്. പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഇ​വ​ർ​ക്ക് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​വി​ധ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ക​ല​ക്ട​റോ​ട് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സാ​ധ്യ​മാ​യി​ല്ല.

    ദു​ര​ന്ത​ബാ​ധി​ത​ർ​ക്ക് ചൂ​ര​ൽ​മ​ല നൂ​റു​ൽ ഇ​സ്‍ലാം മ​ദ്റ​സ ഹാ​ളി​ലെ 001 ന​മ്പ​ർ ബൂ​ത്താ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ 1028 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. സെ​ന്റ് സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ ച​ർ​ച്ച് പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ലെ ബൂ​ത്തി​ൽ 1184 വോ​ട്ട​ർ​മാ​രും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​വ​സം രാ​വി​ലെ പ​ത്തു​മ​ണി​യോ​ടെ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മ​ദ്റ​സ ഹാ​ളി​ലെ ബൂ​ത്ത് ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​കി​ട​ക്കു​ന്നു. അ​തി​ജീ​വി​ത​രു​ടെ അ​മ്പ​തി​ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​പ്പോ​യ കാ​ര്യം സ്ഥാ​നാ​ഥി​ക​ൾ ത​ന്നെ സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും യു.​ഡി.​എ​ഫും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ര​സ്പ​രം കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യാ​ണ്. മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം ​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ ചി​ല​രു​ടെ വോ​ട്ടു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വാ​ർ​ഡ് വി​ഭ​ജ​നം മൂ​ല​മു​ള്ള കാ​ര​ണ​ത്താ​ലും രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​ലും പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രു​മു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ​ക്ക് പോ​ളി​ങ് ബൂ​ത്തി​ലെ​ത്താ​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ വാ​ഹ​ന​സൗ​ക​ര്യ​മേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ത​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​ർ​ക്കും വോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന സ​ങ്ക​ട​ത്തി​നി​ട​യി​ലും അ​തി​ജീ​വി​ത​ർ ഈ ​ബ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്. ദു​ര​ന്തം പ​ല ദി​ക്കു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​യി അ​ക​റ്റി​യ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടു​കാ​രെ​യും കാ​ണാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കൂ​ടി​യാ​യി അ​വ​ർ​ക്ക് വോ​ട്ടു​ദി​നം. ദു​ര​ന്ത​ത്തോ​ടെ മേ​പ്പാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ണ്ട​ക്കൈ എ​ന്ന ഗ്രാ​മം ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തോ​ടെ 11ാം ന​മ്പ​ർ വാ​ർ​ഡാ​യ ചൂ​ര​ൽ​മ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

