    Kerala
    date_range 18 Dec 2025 11:09 PM IST
    date_range 18 Dec 2025 11:09 PM IST

    മുനമ്പം: റവന്യു അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ച ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ, കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ് കോടതിയലക്ഷ്യമാണെന്ന് ഹൈകോടതി

    കേരള ഹൈകോടതി

    കൊ​ച്ചി: ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ മു​ന​മ്പ​ത്തെ വ​ഖ​ഫ്​ ത​ർ​ക്ക​ഭൂ​മി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​സ്തു നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ പു​റ​മെ പോ​ക്കു​​വ​ര​വ്, കൈ​വ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്​ പോ​ലു​ള്ള മ​റ്റ്​ റ​വ​ന്യൂ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി സ്​​റ്റേ ചെ​യ്തു.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ ജി. ​പ്രി​യ​ങ്ക ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച ഉ​ത്ത​ര​വ്​ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ പ്ര​ഥ​മ​ദ​ദൃ​ഷ്ട്യാ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചാ​ണ്​ ജ​സ്റ്റി​സ്​ സി. ​ജ​യ​ച​ന്ദ്ര​ന്‍റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഹ​ര​ജി ജ​നു​വ​രി 14ന്​ ​വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. മു​​ന​മ്പം ഭൂ​മി വ​ഖ​ഫ്​ സ്വ​ത്ത​ല്ലെ​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ച്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ കു​ഴി​പ്പി​ള്ളി, പ​ള്ളി​പ്പു​റം വി​ല്ലേ​ജു​ക​ളി​ലെ ത​ർ​ക്ക​ഭൂ​മി​യി​ലെ താ​മ​സ​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ​സ്തു നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്കാ​ൻ ന​വം​ബ​ർ 26ന്​ ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ പോ​ക്കു​​വ​ര​വ്, കൈ​വ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ സ്​​കെ​ച്ച്​, ആ​ർ.​ഒ.​ആ​ർ എ​ന്നി​വ​ക്കും​ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​യി വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക്​ ക​ത്ത​യ​ച്ചു. ഈ ​ക​ത്തു​ക​ളു​ടേ​യും ന​വം​ബ​ർ 26ലെ ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്‍റെ​യും മ​റ്റും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ നി​കു​തി ഈ​ടാ​ക്ക​ലി​ന്​ പു​റ​മെ മ​റ്റ്​ റ​വ​ന്യൂ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ളും സോ​പാ​ധി​ക​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ ഭൂ​രേ​ഖ ത​ഹ​സി​ൽ​ദാ​ർ​ക്കും പ​ള്ളി​പ്പു​റം, കു​ഴി​പ്പി​ള്ളി വി​ല്ലേ​ജ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ക​ല​ക്ട​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഹൈ​കോ​ട​തി, സു​പ്രീം​കോ​ട​തി വി​ധി​ക​ളു​ടെ അ​ന്തി​മ തീ​ർ​പ്പി​ന്​ വി​ധേ​യ​മെ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ഉ​പാ​ധി. ഇ​തി​ന്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്​ കോ​ട​തി​യ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി കേ​ര​ള വ​ഖ​ഫ്​ സം​ര​ക്ഷ​ണ വേ​ദി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. വ​സ്തു​നി​കു​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്നും ഇ​തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ എ​ല്ലാ റ​വ​ന്യൂ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം.

    ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു ഉ​ത്ത​ര​വ്​ എ​ന്ത​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ക​ല​ക്ട​ർ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ വാ​ദ​ത്തി​നി​ടെ കോ​ട​തി ചോ​ദി​ച്ചു. നി​കു​തി​ക്ക്​ പു​റ​മെ മ​റ്റ്​ റ​വ​ന്യൂ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ നി​​യ​മോ​പ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​തി​നെ​യും കോ​ട​തി വി​മ​ർ​ശി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ക​രം പി​രി​ക്കു​ന്ന​തൊ​ഴി​കെ​യു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​ക്കാ​ല ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

