Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 6:53 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 6:53 AM IST

    മുംബൈ നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫ​ലം നാ​ളെ

    മുംബൈ നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്; ഫ​ലം നാ​ളെ
    മും​ബൈ: മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ മും​ബൈ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 29 ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ്. 75,000 കോ​ടി വാ​ർ​ഷി​ക ബ​ജ​റ്റു​ള്ള മും​ബൈ​യി​ലാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പോ​ര് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 2017 ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്ന​ത്. 2022ൽ ​ഒ.​ബി.​സി സം​വ​ര​ണ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​തു​ട​ർ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ൾ.

    സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 1700 പേ​രാ​ണ് മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, ധാ​രാ​വി മു​ൻ കൗ​ൺ​സി​ല​ർ ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യി​ലെ ജ​ഗ​ദീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​ര്‍. ശി​വ​സേ​ന, എ​ൻ.​സി.​പി പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളി​ലെ പി​ള​ർ​പ്പു​ക​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​ഗ​ര​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണി​ത്. കാ​ൽ​നൂ​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഭ​ര​ണം കൈ​യാ​ളി​യ മും​ബൈ ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​ദ്ധ​വ് താ​ക്ക​റെ പ​ക്ഷ​ത്തി​നി​ത് ജീ​വ​ന്മ​ര​ണ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ്.

    രാ​ജ് താ​ക്ക​റേ​യു​ടെ എം.​എ​ൻ.​എ​സും ശ​ര​ദ്പ​വാ​ർ പ​ക്ഷ എ​ൻ.​സി.​പി​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ത​നി​ച്ചാ​ണ്. ഏ​ക്നാ​ഥ് ഷി​ൻ​ഡെ പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും ബി.​ജെ.​പി​യും സ​ഖ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്. ന​ഗ​ര​സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഉ​ദ്ധ​വ് പ​ക്ഷ ശി​വ​സേ​ന​യും ബി.​ജെ.​പി​യും പ​ര​സ്പ​രം മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത് ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്. മ​റാ​ത്തി മേ​യ​ർ എ​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ദ്ധ​വ്- രാ​ജ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ടി​ന്റെ മു​ദ്രാ​വാ​ക്യം. ഹി​ന്ദു - മ​റാ​ത്തി മേ​യ​ർ എ​ന്ന മു​ദ്രാ​വാ​ക്യ​മാ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യു​ടേ​ത്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ. മും​ബൈ​യി​ലും നാ​ഗ്പൂ​രി​ലു​മാ​യി മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗും മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

