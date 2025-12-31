Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘ത​നി​ക്ക്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:10 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:16 PM IST

    ‘ത​നി​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നൊ​ന്നും ഒ​രു​ കാ​ല​ത്തും പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല’; മത്സര സന്നദ്ധത സൂചിപ്പിച്ച് മുല്ലപ്പള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    Mullappally Ramachandran
    cancel
    Listen to this Article

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് കെ.​പി.​സി.​സി മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ത്വം നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ന്ന​ദ്ധ​മാ​ണോ എ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​തി​നാ​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ത​നി​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നൊ​ന്നും ഒ​രു​ കാ​ല​ത്തും പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ മു​തി​ര്‍ന്ന​വ​രെ​യും യു​വാ​ക്ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി​യി​ണ​ക്കി​യാ​ണ് കൊ​ണ്ടു​പോ​വാ​റു​ള്ള​ത്. നെ​ഹ്‌​റു​വി​ന്റെ കാ​ലം മു​ത​ലു​ള്ള നി​ല​പാ​ടാ​ണ​ന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കൂട്ടിചേർത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mullappally RamachandranKerala Assembly Election 2026Congress
    News Summary - Mullappally Ramachandran indicates willingness to compete
    Similar News
    Next Story
    X