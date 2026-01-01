Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുല്ലപ്പള്ളി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Jan 2026 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jan 2026 2:12 PM IST

    മുല്ലപ്പള്ളി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യത; കൊയിലാണ്ടി, നാദാപുരം മണ്ഡലങ്ങൾ പരിഗണനയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    മുല്ലപ്പള്ളി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ സാധ്യത; കൊയിലാണ്ടി, നാദാപുരം മണ്ഡലങ്ങൾ പരിഗണനയിൽ
    cancel

    കോഴിക്കോട്: കെ.പി.സി.സി മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍ ഇക്കൊല്ലം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചേക്കും. കൊയിലാണ്ടി, നാദാപുരം മണ്ഡലങ്ങളാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. മുല്ലപ്പള്ളി നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കുന്ന കാര്യം നേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ ചർച്ചയായതായി സൂചനയുണ്ട്. ഉത്തരമലബാറിലെ സാമുദായിക സന്തുലനത്തിന് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ സ്ഥാനാർഥിത്വം ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍.

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആരൊക്കെ മത്സരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിൽ നാല്, അഞ്ച് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പിൽ ഇക്കാര്യങ്ങളും വിഷയമാകും. മുൻ എം.പിയും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന മുല്ലപ്പള്ളിയെ കോഴിക്കോട്ട് മത്സരിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാല്‍ ഏത് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് മത്സരിക്കണമെന്നത് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ താൽപര്യം കൂടി പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനിക്കുക.

    ബംഗാൾ, അസം, കേരളം, തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ് ഇക്കൊല്ലം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. കഴിഞ്ഞദിവസം ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകസമിതി യോഗത്തിൽ അസം, ബംഗാൾ, കേരളമടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ചർച്ചയായി. ബിഹാറിലേതിന് സമാനമായ രാഷ്ട്രീയ അടിയൊഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അടിത്തട്ടിലെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ നേതാക്കൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    നേരത്തെ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സ​ന്ന​ദ്ധ​ത സൂ​ചി​പ്പി​ച്ച് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ ഒ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​ത്വം നി​ഷേ​ധി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​പോ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ന്റെ തീ​രു​മാ​നം ത​ന്നെ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ലോ​ക്‌​സ​ഭ​യി​ലേ​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു​ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യ​തി​നാ​ല്‍ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലേ​ക്കും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. ത​നി​ക്ക് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നൊ​ന്നും ഒ​രു​ കാ​ല​ത്തും പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Mullappalli RamachandranUDFKerala Assembly Election 2026Congress
    News Summary - Mullappalli Ramachandran may contest for upcoming assembly election
    Similar News
    Next Story
    X