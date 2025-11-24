Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമുല്ലപ്പെരിയാർ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Nov 2025 10:02 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Nov 2025 10:05 PM IST

    മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലനിരപ്പ് 140ലേക്ക്; ചുരുളിയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്ക്, രണ്ടാംഘട്ട അപായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    മുല്ലപ്പെരിയാർ ജലനിരപ്പ് 140ലേക്ക്; ചുരുളിയിൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് വിലക്ക്, രണ്ടാംഘട്ട അപായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
    cancel
    camera_alt

    മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം (ഫയൽ), കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളം അധികരിച്ച ചുരുളി വെള്ളച്ചാട്ടം

    Listen to this Article

    കുമളി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് 140 അടിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലിന്​ ജലനിരപ്പ് 139.30 അടിയാണ്. അണക്കെട്ടിലേക്ക് സെക്കന്‍റിൽ 5135 ഘന അടി ജലമാണ് ഒഴുകി എത്തുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സെക്കന്‍റിൽ 400 ഘന അടി ജലം മാത്രമാണ് തുറന്നു വിട്ടിട്ടുള്ളത്. തമിഴ്നാട്ടിലും മഴ തുടരുന്നതിനാലാണ് ജലം എടുക്കുന്നത് കുറച്ചത്.

    വനമേഖലയിൽ നിന്നും വൻതോതിൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തിയതോടെ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിലെ ചുരുളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവേശനം തമിഴ്നാട് വനം വകുപ്പ് വിലക്കി. പെരിയാർ വന്യജീവി സങ്കേതത്തോട്​ ചേർന്നുള്ള മേഘമല കടുവ സങ്കേതത്തിൽ നിന്നാണ് ചുരുളിയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത്.

    കുമളിയിലും പരിസരങ്ങളിലും ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ച്​ മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച പുലരുംവരെ തോരാതെ പെയ്ത മഴയാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് അതിവേഗം ഉയർത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mullaperiyar damwater levelTourists banKerala
    News Summary - Mullaperiyar water level reaches 140: Tourists banned from entering Churuli
    Similar News
    Next Story
    X