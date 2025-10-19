Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 19 Oct 2025 10:57 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Oct 2025 10:57 PM IST

    മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഇടുക്കിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജലം തുറന്നുവിട്ടു

    മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; ഇടുക്കിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ജലം തുറന്നുവിട്ടു
    കു​മ​ളി: ക​ന​ത്ത​മ​ഴ​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​ല​നി​ര​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ന്ന മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​ർ അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ജ​ലം തു​റ​ന്നു​വി​ട്ടു. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​നു​സ​മീ​പ​ത്തെ സ്പി​ൽ​വേ​യി​ലെ 13 ഷ​ട്ട​റു​ക​ളും ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 9403 ഘ​ന​യ​ടി ജ​ല​മാ​ണ് ഇ​ടു​ക്കി അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ന്ന​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​ത് 7000 ഘ​ന​യ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള നീ​രൊ​ഴു​ക്ക് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 11892 ഘ​ന​യ​ടി​യാ​ണ്. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന ജ​ല​ത്തി​ന്‍റെ അ​ള​വ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡി​ൽ 1400ൽ​നി​ന്ന്​ 1650 അ​ടി​യാ​ക്കി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചു. അ​ണ​ക്കെ​ട്ടി​ന് സ​മീ​പം 6.6ഉം ​തേ​ക്ക​ടി​യി​ൽ 26.4 മി​ല്ലീ​മീ​റ്റ​റു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ഴ.

    മു​ല്ല​പ്പെ​രി​യാ​റി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം ഉ​യ​ർ​ന്ന ജ​ല​നി​ര​പ്പ് 137 അ​ടി​യി​ലേ​ക്ക് താ​ഴ്ത്താ​നാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ടി​ന്‍റെ ശ്ര​മം. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ഴ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ജ​ല​നി​ര​പ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു നി​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള ജ​ലം ഒ​ഴു​ക്ക് തു​ട​രേ​ണ്ടി വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    പ്രകൃതിക്ഷോഭം: കൃഷി വകുപ്പ് കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മ​ഴ​ക്കെ​ടു​തി മൂ​ലം കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​കു​ന്ന നാ​ശ​ന​ഷ്ടം അ​റി​യി​ക്കാ​നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് ജി​ല്ല​ത​ല ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു. കൃ​ഷി​നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യാ​നും ദു​ര​ന്ത​ല​ഘൂ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ന​മ്പ​രു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടാം.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 9447242977, 9383470086. കൊ​ല്ലം: 9447349503, 9497158066. ആ​ല​പ്പു​ഴ: 9447788961, 9383470561. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: 9496157485, 9383470499. ഇ​ടു​ക്കി: 9447037987, 9383470821. കോ​ട്ട​യം: 9446219139, 9383470704. എ​റ​ണാ​കു​ളം: 9497678634, 9383471150. തൃ​ശൂ​ർ: 9446549273, 9383473242. പാ​ല​ക്കാ​ട്​: 9447364599, 9383471457. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​: 9656495737, 9847616264. മ​ല​പ്പു​റം: 9447227231, 9383471618. ക​ണ്ണൂ​ർ: 9495887651, 9383472034. കാ​സ​ർ​കോ​ട്​: 9446062978, 9383471963. വ​യ​നാ​ട്​: 9778036682, 9495143422.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ഷി വ​കു​പ്പി​ന്റെ എ​യിം​സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി നാ​ശ​ന​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​തി​നാ​യി എ​യിം​സ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ (www.aims.kerala.gov.in) ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് കൃ​ഷി​ഭൂ​മി​യെ​യും നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ളെ​യും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് കൃ​ഷി​ഭ​വ​നു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.keralaagriculture.gov.in.

    TAGS:mullaperiyar damwater levelidukki damKerala
