Madhyamam
    Kerala
    date_range 15 Aug 2025 2:19 PM IST
    date_range 15 Aug 2025 2:19 PM IST

    സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​ണ​ർ​ത്തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബിന്‍റെ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്ടെ ജ​ന്മ​ഗൃ​ഹം

    സ്മ​ര​ണ​ക​ളു​ണ​ർ​ത്തി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബിന്‍റെ അ​ഴീ​ക്കോ​ട്ടെ ജ​ന്മ​ഗൃ​ഹം
    മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ ജ​ന്മ​ഗൃ​ഹം

    സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​സ​മ​ര സേ​നാ​നി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ര​മ്പു​ന്ന സ്മാ​ര​ക​മാ​യി അ​ഴീ​ക്കോ​ട്ടെ ജ​ന്മ​ഗൃ​ഹം. മ​ല​ബാ​റി​ൽ വെ​ള്ള​പ്പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​ടന​യി​ച്ച ഖി​ലാ​ഫ​ത്ത് പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നാ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണ നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നാ​ണ് മു​സി​രി​സ് പൈ​തൃ​കപ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജ​ന്മ​ഗൃ​ഹം സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ഗ​ത​കാ​ല പ്രൗ​ഢി​യോ​ടെ പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യ ജ​ന്മ​ഗൃ​ഹം ഇ​ന്ന് ച​രി​ത്രാ​ന്വേ​ഷി​ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി തു​റ​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    രാ​ജ്യം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തോ​ട് അ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് വി​ഭ​ജ​നനീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ നി​ല​കൊ​ണ്ട മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ-മ​തേ​ത​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​ണ്.

    പൗ​ര​ത്വ ഭേ​ദ​ഗ​തി നി​യ​മ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം മ​ത​വി​വേ​ച​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കി പൗ​ര​ന്മാ​രെ പു​റ​ന്ത​ള്ളാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ, പൗ​ര​ത്വ​ത്തി​ന് മ​തം മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യും ദേ​ശാ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന് അ​തി​രു​ക​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ആ​സു​രകാ​ല​ത്ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബെ​ന്ന ധീ​ര ദേ​ശാ​ഭി​മാ​നി​യു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ലൂ​ടെ നാ​ട് വീ​ണ്ടും സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യസ​മ​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    സ്മാ​ര​ക​മാ​ക്കി​യ ജ​ന്മ​വീ​ട്ടി​ൽ സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ശ്ച​ല​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ത്രാ​ധി​പ​രാ​യി​രു​ന്ന അ​ൽ-​അ​മീ​ൻ പ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ൾ, സാ​ഹി​ബി​ന്‍റെ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ അ​ഭി​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട പാ​ന​ലു​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ സം​വി​ധാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

