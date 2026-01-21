Begin typing your search above and press return to search.
    എം.എസ്.എഫിൽ പോര് രൂക്ഷം; ജില്ല കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണം വൈകുന്നു

    പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ വ​രാ​നു​ള്ള​ത് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ
    എം.എസ്.എഫിൽ പോര് രൂക്ഷം; ജില്ല കമ്മിറ്റി രൂപവത്കരണം വൈകുന്നു
    മ​ല​പ്പു​റം: സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ എം.​എ​സ്.​എ​ഫി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പോ​ര് രൂ​ക്ഷം. ഡി​സം​ബ​ർ 31 ന് ​മു​മ്പ് ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ലു​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് പു​തി​യ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​ര​ണ​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ്പാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, മ​ല​പ്പു​റം, ഇ​ടു​ക്കി ജി​ല്ല​ക​ളി​ലാ​ണ് പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ വ​രാ​നു​ള്ള​ത്. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലും കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടും കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ന​ട​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​മ്മി​റ്റി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം കൈ​യാ​ങ്ക​ളി​യി​ൽ വ​രെ​യെ​ത്തി. മ​ല​പ്പു​റ​ത്ത് കൗ​ൺ​സി​ൽ പോ​ലും വി​ളി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സി-​സോ​ൺ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ര​ണ​മാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തെ കൗ​ൺ​സി​ൽ ന​ട​ക്കാ​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, തി​രൂ​ര​ങ്ങാ​ടി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ർ​ക്കം മൂ​ലം മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളെ പോ​ലും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    നി​ല​വി​ൽ വ​ന്ന 11 ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ൽ മി​ക്ക​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ത​ർ​ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ക​മ്മി​റ്റി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ ര​ണ്ടാ​മ​തൊ​രു ക​മ്മി​റ്റി​യെ കൂ​ടി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​തോ​ടെ മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ഇ​ട​പെ​ട്ട്‌ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ത​ട​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി ലെ​റ്റ​ർ ഹെ​ഡി​ൽ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ ത​ർ​ക്കം രൂ‍ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ റി​ട്ടേ​ണി​ങ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ല്ല. നി​ല​വി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി മ​ര​വി​പ്പി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി​യും അ​തേ ക​മ്മി​റ്റി​യെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വ​യ​നാ​ട്‌ ജി​ല്ല​യി​ൽ ആ​ദ്യം ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗം ത​ർ​ക്കം കാ​ര​ണം പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും പി​ന്നീ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ പു​തി​യ ക​മ്മി​റ്റി വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തു. ചേ​രി​പ്പോ​രി​നി​ടെ ജ​നു​വ​രി 29 മു​ത​ൽ 31 വ​രെ മ​ല​പ്പു​റ​ത്താ​ണ് സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം. സ​മ്മേ​ള​നം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​രു മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ക​മ്മി​റ്റി നി​ല​വി​ൽ വ​രു​മെ​ന്നാ​ണ് നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    TAGS:MSF
    News Summary - MSF district committee formation delayed
