Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകപ്പൽ ദുരന്തം: മുങ്ങിയ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Aug 2025 10:08 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 10:08 PM IST

    കപ്പൽ ദുരന്തം: മുങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വീണ്ടും കടലിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    MSC Elsa3
    cancel

    കൊ​ല്ലം: കൊ​ച്ചി തീ​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്ത്​ മു​ങ്ങി​യ എം.​എ​സ്.​സി എ​ൽ​സ ത്രീ ​ക​പ്പ​ലി​​ലെ വ​സ്തു​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദൗ​ത്യ​സം​ഘം വീ​ണ്ടും ക​ട​ലി​ലേ​ക്ക്​ പോ​യി. കൊ​ല്ലം പോ​ർ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ ക​പ്പ​ലി​ലാ​യി പോ​യ സം​ഘം ക​ട​ൽ പ്ര​ക്ഷു​ബ്​​ദ​മാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ട​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു. അ​നു​കൂ​ല കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തും കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷ​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യു​മാ​ണ്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച സം​ഘം പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഡി.​എ​സ്.​വി സ​തേ​ൺ നോ​വ, ഓ​ഫ്​ ഷോ​ർ മൊ​ണാ​ർ​ക്ക്​ എ​ന്നീ ക​പ്പ​ലു​ക​ളി​ലാ​യി 105 അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ സാ​ൽ​വേ​ജ്​ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്.

    ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ ര​വി ആ​ന്‍റ​ണി ക്ല​മ​ന്‍റ്​ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ടോ​യാ​ണ്​ സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​സ്​​റ്റോ​ണി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ൻ​ഡ്രേ റാ​ഡി​യാ​നോ​യ​യാ​ണ്​ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മെ​ർ​ക്ക്​ സാ​ൽ​വേ​ജ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ദൗ​ത്യം. സ​ത്യം ഷി​പ്പി​ങ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്​ ആ​ണ്​ കൊ​ല്ല​ത്തെ ഏ​ജ​ന്‍റ്. എ​ട്ട് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള എ​ൻ​ജീ​നി​യ​ർ​മാ​ർ, മു​ങ്ങ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ, സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ​ഗ്ധ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ക​ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന്​ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​ല്ലാം കൊ​ല്ല​ത്താ​ണ്​ എ​ത്തി​ക്കു​ക.

    എ​ൽ​സ ത്രീ​യി​ലെ ബ​ങ്ക​ർ ഓ​യി​ൽ, അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ പ്ര​ഥ​മ ദൗ​ത്യം. അ​ടു​ത്ത ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ വീ​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങും. ലൈ​ബീ​രി​യ​ൻ ക​പ്പ​ലാ​യ എ​ൽ​സ ത്രീ ​മേ​യ്​ 24നാ​ണ്​ കൊ​ച്ചി തീ​ര​ത്തി​ന്​ 38 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ അ​ക​ലെ ക​ട​ലി​ൽ മു​ങ്ങി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ShipsrecoveringKerala NewsMSC ELSA 3
    News Summary - msc elsa3 ; Back at sea to recover sunken objects
    Similar News
    Next Story
    X